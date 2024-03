flop saldi, Fismo Confesercenti chiede nuove regole

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 GROSSETO – Diamo forza ai negozi di moda delle nostre città e salviamo i

saldi di fine stagione. È la campagna di Fismo Confesercenti per

contrastare la crisi del settore abbigliamento che ha impattato anche sui

saldi che non sono di fatto decollati.

Una stagione invernale che non è mai arrivata, date di avvio troppo

anticipate, promozioni continue, distorsioni concorrenziali e assenza di

regole stanno uccidendo i saldi. C’è chi vorrebbe abolirli.

«Noi di Fismo crediamo nei saldi e nel valore che hanno per gli esercenti –

afferma *Francesca Verdi* per Fismo Confesercenti -. La nostra è una mossa

coraggiosa, così non può continuare. Il nostro lavoro, la nostra

professionalità, con il saldo tutto l’anno viene messa in discussione, per

questo chiediamo regole nuove».

«Quelle che regolano i saldi risalgono infatti a 40 anni fa, quando le

vendite on-line non esistevano e le stagioni erano stagioni; abbiamo posto

l’esigenza di intervenire su data, durata ed assetto normativo – prosegue

Fismo -. I saldi per gli esercenti del settore moda rappresentano un

patrimonio economico, sociale e culturale che stiamo perdendo. Prima di

tutto regole nuove: vendite sottocosto, promozioni, offerte speciali, Black

friday sono i killer dei saldi, producono una concorrenza sleale, alterano

gli equilibri del mercato».

Confesercenti chiede anche periodi dei saldi della durata di 30 giorni, con

uno slittamento di almeno un mese per l’avvio, rispetto alle date oggi

previste».

Per questo motivo Fismo ha anche creato un volantino con un QR code da

inquadrare e chiede ai commercianti di far sentire la propria voce.