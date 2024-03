80° anniversario del bombardamento di Venafro (IS), fine settimana con il “Raduno Winterline”

(AGENPARL) - ROMA, 15 Marzo 2024 - A ottant’anni dall’errato bombardamento alleato di Venafro (Isernia), il 15 marzo 1944, l’Associazione e Museo ‘Winterline Venafro’ torna con la 5/a edizione del ‘Raduno Winterline’, una due giorni in cui mezzi militari d’epoca e rievocatori in uniforme storica visiteranno i luoghi chiave delle battaglie della Winterline, la linea difensiva affrontata dagli Alleati tra il novembre 1943 e il gennaio 1944.

“Una manifestazione – spiega il presidente, Luciano Bucci – che va a concludere la serie di eventi commemorativi volti a ricordare il duro passaggio del fronte nel territorio di Venafro e dintorni in quella che fu la prima e vera esperienza di battaglie in montagna per le truppe alleate”.

Il programma prevede sabato 16 marzo la partenza da Venafro alle 10.15 della colonna di veicoli e rievocatori che raggiungeranno i luoghi chiave, teatri degli eventi, e il rientro alle 16.30 con sosta fino alle 21 in Corso Campano.

Domenica 17 l’appuntamento è alle 10 in piazza Castello Pandone per una visita al ‘War Museum Winterline’ divenuto punto di riferimento per gli appassionati di storia. Contestualmente verrà inaugurato un ‘Floor Vector of Memory’ di ‘Liberation Route Europe’ donato al Museo Winterline da parte dell’omonima Associazione e acquistato grazie al sostegno finanziario dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania per il tramite del Fondo Italo-Tedesco per il Futuro, nell’ambito del progetto ‘Liberation Route Europe’s Trails in Italy’, un percorso della memoria internazionale che vedrà anche Venafro come tappa.