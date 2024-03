invio com. stampa usdi pg 3922 del 14 mar. 2024… un nuovo sistema-servizio di comunicazione istituzionale diocesana…

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 ARCHIDIOCESI DI PERUGIA-CITTA’ DELLA PIEVE

Perugia: Un nuovo sistema-servizio di comunicazione istituzionale diocesana. Come fruirne

L’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve si dota, dal 14 marzo, di un nuovo sistema di comunicazione istituzionale con la finalità di mettersi ancor più in ascolto e al servizio delle diverse realtà ecclesiali. Una diffusione più capillare, programmata ed ordinata delle notizie dal “centro” alla “periferia” e viceversa, con una attenzione particolare alla Chiesa di prossimità.

Il tutto avvalendosi della nuova “newsletter diocesana settimanale”, inviata il giovedì mattina (il primo numero è già in rete), aperta dalla “cartolina” dell’arcivescovo Ivan Maffeis, questa settimana intitolata: “Nell’attesa di una nuova partenza”.

Per ricevere la newsletter occorre iscriversi attraverso il link:

Iscrizione newsletter diocesana – Diocesi Perugia

La newsletter settimanale è collegata al sito diocesano (www.diocesi.perugia.it), aggiornato periodicamente in base al flusso di notizie.

Le redazioni giornalistiche e gli operatori dei media continueranno a ricevere i comunicati stampa, invitati anch’essi ad iscriversi alla newsletter e a consultare il sito diocesano.

