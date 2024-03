Global Times: Biden, Trump si prepara alla rivincita elettorale negli Stati Uniti dopo aver ottenuto le nomination

(AGENPARL) - ROMA, 14 Marzo 2024 - –

Il presidente in carica degli Stati Uniti Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump hanno entrambi ottenuto le nomination nei loro partiti martedì e sono pronti a rivincita il 5 novembre, secondo le proiezioni dei media, uno scenario che non sorprende quasi nessuno.

Ma i sondaggi mostrano che gli elettori americani non sono entusiasti di una ripetizione del loro scontro, e gli osservatori hanno affermato che la nomina di due candidati “impopolari” suggerisce che il meccanismo elettorale e la democrazia americana sono diventati rigidi e non sono riusciti a esprimere o affrontare questioni di interesse pubblico.

Biden aveva bisogno di 1.968 delegati per vincere la nomination, e ha superato quel numero martedì tardi quando sono arrivati ​​i risultati dalla Georgia, dal Mississippi, dallo stato di Washington, dalle Isole Marianne Settentrionali e dai democratici che vivono all’estero, ha riferito Reuters.

Biden, 81 anni, ha rilasciato una dichiarazione dopo aver sigillato la nomina democratica, prendendo di mira quella che ha definito la “campagna di risentimento, vendetta e punizione di Trump che minaccia l’idea stessa di America”, secondo il rapporto.

Ore dopo, Trump ha conquistato i 1.215 delegati necessari per assicurarsi la nomina presidenziale repubblicana mentre quattro stati tenevano gare, tra cui la Georgia, il campo di battaglia in cui Trump deve affrontare accuse penali per i suoi sforzi per ribaltare i risultati statali del 2020, ha riferito Reuters.

La campagna di Trump ha anche pubblicato un video su X, ex Twitter, in cui l’ex presidente 77enne definisce Biden “il peggior presidente nella storia del paese”, che deve essere sconfitto, ha riferito la CNN.

Tali attacchi reciproci hanno ricordato agli osservatori lo sviluppo farsesco del loro primo incontro nel 2020.

A differenza del 2020, quando Biden era favorito su Trump per l’intera campagna, questa volta Biden affronta una strada più difficile, ha riferito la CNN. I sondaggi pubblicati la scorsa settimana da The New York Times/Siena College, CBS News/YouGov, Fox News e The Wall Street Journal hanno tutti dato a Trump una percentuale di voti più alta rispetto a Biden con margini che vanno da 2 a 4 punti. Il presidente in carica non ha niente di meglio di un 50-50 possibilità per la rielezione, e Trump ha una reale possibilità di riconquistare la Casa Bianca, secondo il rapporto della CNN.

Negli ultimi quattro anni, Trump non è mai stato emarginato e la politica americana è diventata più divisa ed estrema rispetto al 2020, pertanto gli osservatori ritengono che chiunque vincerà le elezioni generali non invertirà la tendenza né rivitalizzerà la politica statunitense.

La popolare

competizione Biden-Trump non è nemmeno la prima rivincita presidenziale dal 1956. È anche la prima rivincita tra un presidente attuale e un ex presidente dal 1892, secondo quanto riportato dai media statunitensi.

Eppure gli elettori hanno espresso poco entusiasmo per il ripetersi delle amare elezioni del 2020, con i sondaggi pubblici Reuters/Ipsos che mostrano che sia Biden che Trump sono impopolari presso la maggioranza degli elettori, secondo il rapporto Reuters.

“La maggior parte degli americani non vuole vedere di nuovo l’81enne e il 77enne competere per la presidenza. Sono stanchi della gerontocrazia”, ​​dice Lü Xiang, esperto di studi americani. e ricercatore presso l’Accademia cinese delle scienze sociali, ha detto mercoledì al Global Times.

La miriade di accuse penali mosse a Trump – 91 reati in quattro distinti atti d’accusa – potrebbero danneggiare la sua posizione tra gli elettori suburbani e istruiti, hanno analizzato i media statunitensi. Si prevede che diventerà il primo ex presidente americano ad essere processato in un procedimento penale il 25 marzo a New York.

Il caso più grave contro di lui – l’accusa federale a Washington DC, che lo accusava di complottare per invertire le elezioni del 2020 – è in sospeso dopo che la Corte Suprema ha accettato di ascoltare la richiesta di immunità di Trump.

Un possibile ritorno di Trump, che ha promesso più dazi e politica estera di isolamento, assesterebbe un duro colpo anche agli alleati degli Stati Uniti.

La principale opposizione a Biden è nata dall’ansia per la sua età e la sua salute, e negli ultimi mesi dall’indignazione per il sostegno dell’amministrazione a Israele durante la guerra a Gaza. Sebbene alcuni indici economici appaiano positivi, gli americani non attribuiscono ciò alla gestione delle questioni economiche da parte dell’amministrazione Biden, ha riferito il Financial Times.

Secondo Ipsos, anche il discorso sullo stato dell’Unione di Biden della scorsa settimana non si è tradotto in indici di approvazione più elevati.

“Il sistema bipartitico negli Stati Uniti è diventato strano e anormale, ed è bloccato in uno stato lento. Le questioni nel sistema elettorale sono un microcosmo della politica americana”, ha detto Lü Xiang.

Li Haidong, professore alla China Foreign Affairs University, ha dichiarato mercoledì al Global Times che né il Partito Repubblicano né il Partito Democratico possono portare sangue fresco alla fase elettorale, incarnando la democrazia rigida e stagnante.

Entrambi i candidati hanno a malapena soddisfatto le aspettative in termini di prestazioni in materia di affari interni e politica estera, e la loro rivincita dimostra che il meccanismo elettorale non può selezionare figure competenti e fidate per governare il paese, ha detto Li.

L’insoddisfazione e le preoccupazioni della gente comune non trovano riscontro, per non dire affrontate, nel sistema attuale, ha detto Li, aggiungendo che la democrazia americana rimane solo in forma e dovrebbe subire importanti modifiche per continuare a funzionare.

Implicazioni profonde

L’editorialista di Chicago Elias Cepeda ha scritto in un articolo d’opinione sul Global Times che “chiunque venga scelto dai superiori e signori del nostro partito viene scelto specificamente perché continuerà la serie ininterrotta dell’America di violento avventurismo internazionale”.

Sebbene si tratti degli affari interni degli Stati Uniti, le elezioni presidenziali sono seguite da vicino dal mondo a causa del loro impatto sull’economia globale e sulla geopolitica.

Mercoledì, quando è stato chiesto di commentare l’evento, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato che le elezioni americane sono un affare interno degli Stati Uniti e che la Cina ha sempre aderito al principio di non interferenza negli affari interni di altri paesi e non intervenire in esso.

Wang ha affermato che lo sviluppo di buone relazioni tra Cina e Stati Uniti è nell’interesse fondamentale di entrambi i paesi e dei loro popoli, nonché nell’aspettativa comune della comunità internazionale.

Indipendentemente da chi sarà eletto come prossimo presidente degli Stati Uniti, speriamo che la parte statunitense possa incontrare la Cina a metà strada, promuovere lo sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-USA in conformità con i principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e vittoria. -Vincere la cooperazione e avvantaggiare meglio entrambi i paesi e il mondo, ha affermato Wang.

Gli analisti ritengono che chiunque verrà eletto continuerà la competizione degli Stati Uniti con la Cina a causa della sua ansia per il declino del dominio e del desiderio di mantenere l’egemonia, ma gestire i legami con la Cina con cautela non è solo ciò che un presidente degli Stati Uniti dovrebbe fare, ma anche qualcosa che deve fare, poiché né la Cina, né gli Stati Uniti e il mondo intero possono permettersi che una concorrenza del genere vada fuori controllo.