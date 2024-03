(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 AGRICOLTURA. ALMICI (FDI): GRAZIE A LOLLOBRIGIDA PER IMPEGNI ASSUNTI

“Grazie al Ministro Francesco Lollobrigida per l’audizione davanti alla Commissione Industria del Senato, riunita insieme alla Commissione Agricoltura di entrambi i rami del Parlamento, sugli esiti del Consiglio ‘Agricoltura e pesca’ Agrifish del 26 febbraio. Molti gli impegni assunti nei confronti del mondo agricolo e degli agricoltori e volti a restituire la redditività indispensabile per sostenere il settore primario del Paese. E’ fondamentale riscrivere la Pac, prevedere una moratoria per i mutui come successo per le altre aziende nel periodo Covid, abbattere la burocrazia e sostenere concretamente e non solo a parole il mondo agricolo. Come ha detto bene il Ministro è anche indispensabile rivedere completamente il sistema della gestione del rischio. Una grande rivoluzione da fare in Europa”. Lo dice Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati