Comunicato stampa – Eni: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio 2023

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Eni: Bilancio consolidato

e progetto di bilancio di esercizio 2023

San Donato Milanese, 13 marzo 2024 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di

Giuseppe Zafarana, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale “RFA” 2023 ex art. 154-ter del TUF, che chiude con l’utile

netto consolidato di competenza degli azionisti Eni di €4.771 milioni 1.

La RFA è stata redatta nel formato «inline XBRL» in osservanza al regolamento ESEF (European Single Electronic Format).

Il progetto di bilancio di esercizio della capogruppo Eni SpA per il 2023 chiude con l’utile netto di €3.272 milioni. Sono allegati

al presente comunicato gli schemi di bilancio consolidato e di esercizio.

La distribuzione della quarta tranche del dividendo 2023 sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del

4 aprile 2024, con data di pagamento al 22 maggio 2024, stacco cedola al 20 maggio e record date al 21 maggio.

La RFA 2023 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione per le attività di rispettiva

competenza. La RFA 2023 unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione sarà resa disponibile

al pubblico entro la prima decade di aprile presso la sede sociale, sul sito internet della società, eni.com e con le altre modalità

previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (“DNF”) redatta ai sensi

del D.Lgs. n. 254/2016, che è stata inclusa nella Relazione finanziaria annuale (sezione ad hoc della relazione sulla gestione),

nonchè la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, di cui all’art. 123-bis del TUF.

Il risultato conferma il dato preliminare pubblicato il 15 febbraio u.s. al netto di marginali aggiustamenti relativi a eventi successivi, tra i quali in particolare il recepimento del risultato del

IV trimestre ’23 della partecipazione Saipem.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Esposito, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF

che l’informativa contabile nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Allegati

Schemi IFRS bilancio consolidato

CONTO ECONOMICO

Esercizio

93.717

132.512

1.099

1.175

94.816

133.687

(€ milioni)

Ricavi della gestione caratteristica

Altri ricavi e proventi

Totale ricavi

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(73.836)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti

(102.529)

(249)

Altri proventi (oneri) operativi

(3.136)

(3.015)

(1.736)

Ammortamenti

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo di beni in leasing

(7.479)

(1.802)

(7.205)

(1.140)

(535)

8.257

(599)

17.510

Costo lavoro

Radiazioni

UTILE (PERDITA) OPERATIVO

Proventi finanziari

7.417

8.450

(8.113)

(9.333)

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Strumenti finanziari derivati

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

(473)

(925)

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

1.336

1.841

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

1.108

3.623

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE

2.444

10.228

5.464

22.049

Imposte sul reddito

(5.368)

(8.088)

4.860

13.961

4.771

13.887

3.303,8

3.327,1

3.483,6

3.490,0

Oneri finanziari

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI

UTILE (PERDITA) NETTO

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

Utile (perdita) per azione (€ per azione)

– semplice

– diluito

Numero medio ponderato di azioni in circolazione (milioni)

– semplice

– diluito

STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

ATTIVITÀ

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti

Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Altre attività finanziarie

Crediti commerciali e altri crediti

Rimanenze

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari

Diritto di utilizzo beni in leasing

Attività immateriali

Rimanenze immobilizzate – scorte d’obbligo

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

Altre partecipazioni

Altre attività finanziarie

Attività per imposte anticipate

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITÀ

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine

Quota a breve di passività per beni in leasing a lungo termine

Debiti commerciali e altri debiti

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine

Passività per beni in leasing a lungo termine

Fondi per rischi e oneri

Fondi per benefici ai dipendenti

Passività per imposte differite

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita

TOTALE PASSIVITÀ

Capitale sociale

Utili relativi a esercizi precedenti

Riserve per differenze cambio da conversione

Altre riserve e strumenti rappresentativi di capitale

Azioni proprie

Utile (perdita) netto

Totale patrimonio netto di Eni

Interessenze di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

31 Dic. 2023

31 Dic. 2022

10.193

6.782

16.502

6.186

5.637

46.656

10.155

8.251

1.504

20.840

7.709

12.821

61.597

56.299

4.834

6.379

1.576

12.630

1.256

2.301

4.482

3.442

93.341

2.609

142.606

56.332

4.446

5.525

1.786

12.092

1.202

1.967

4.569

2.236

90.269

152.130

4.092

2.921

1.128

20.654

1.685

5.579

36.059

4.446

3.097

25.709

2.108

12.473

48.717

21.716

4.208

15.533

4.702

4.096

51.041

1.862

88.962

4.005

32.987

5.267

8.487

(2.333)

4.771

53.184

53.644

142.606

19.374

4.067

15.267

5.094

3.234

48.075

96.900

4.005

23.455

7.564

8.785

(2.937)

13.887

54.759

55.230

152.130

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio

(€ milioni)

Utile netto

Rettifiche per ricondurre l’utile netto al flusso di cassa netto da attività operativa:

Ammortamenti

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo beni in leasing

Radiazioni

4.860

13.961

7.479

1.802

7.205

1.140

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

(1.336)

(1.841)

Plusvalenze nette su cessioni di attività

(441)

(524)

Dividendi

(255)

(351)

Interessi attivi

(517)

(159)

Interessi passivi

1.000

1.033

Imposte sul reddito

5.368

8.088

(700)

(2.773)

Altre variazioni

Flusso di cassa del capitale di esercizio

1.811

(1.279)

– rimanenze

1.792

(2.528)

– crediti commerciali

3.322

(1.036)

– debiti commerciali

(4.823)

2.284

– fondi per rischi e oneri

2.028

– altre attività e passività

1.423

(2.027)

Variazione fondo per benefici ai dipendenti

Dividendi incassati

Interessi incassati

Interessi pagati

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati

Flusso di cassa netto da attività operativa

Flusso di cassa degli investimenti

– attività materiali

2.255

1.545

(919)

(851)

(6.283)

(8.488)

15.119

(12.404)

(8.739)

17.460

(10.793)

(7.700)

(476)

(356)

(1.277)

(1.315)

(388)

(209)

(1.636)

(1.675)

(350)

2.989

– diritto di utilizzo prepagato beni in leasing

– attività immateriali

– imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti acquisite

– partecipazioni

– titoli e crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– variazione debiti relativi all’attività di investimento

Flusso di cassa dei disinvestimenti

– attività materiali

– attività immateriali

– imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti cedute

1.096

– partecipazioni

– titoli e crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– variazione crediti relativi all’attività di disinvestimento

Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all’attività operativa

Flusso di cassa netto da attività di investimento

1.304

2.194

(9.365)

(7.018)

RENDICONTO FINANZIARIO (segue)

Esercizio

(€ milioni)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine

Rimborso di passività per beni in leasing

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine

Dividendi pagati ad azionisti Eni

Dividendi pagati ad altri azionisti

Apporti (rimborsi) di capitale da azionisti terzi

Cessione (acquisto) di quote di partecipazioni in società consolidate

Acquisto di azioni proprie

Effetto emissione di obbligazioni convertibili

Pagamenti cedole obbligazioni subordinate perpetue

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti

Variazione netta delle disponibilità liquide ed equivalenti

Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio esercizio

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio

4.971

(3.161)

(963)

(1.495)

(3.046)

(1.803)

(138)

(5.668)

(4.074)

(994)

1.375

(3.009)

(2.400)

(138)

(8.542)

10.181

1.916

8.265

10.205

10.181

Schemi IFRS Eni SpA

CONTO ECONOMICO

(€ milioni)

Ricavi della gestione caratteristica

Altri ricavi e proventi

Totale ricavi

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti

Costo lavoro

Altri proventi (oneri) operativi

Ammortamenti

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo di beni in

leasing

Radiazioni

UTILE (PERDITA) OPERATIVO

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Strumenti finanziari derivati

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE

Imposte sul reddito

UTILE (PERDITA) NETTO

Esercizio

74.679

42.790

43.222

75.221

(39.996)

(66.135)

(1.166)

(1.231)

(6.325)

(634)

(825)

(644)

(334)

1.580

4.344

(4.830)

(265)

2.282

3.597

(325)

3.272

3.324

(3.730)

(216)

3.771

3.780

1.623

5.403

STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

ATTIVITÀ

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti

Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Altre attività finanziarie

Crediti commerciali e altri crediti

Rimanenze

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari

Diritto di utilizzo beni in leasing

Attività immateriali

Rimanenze immobilizzate – scorte d’obbligo

Partecipazioni

Altre attività finanziarie

Attività per imposte anticipate

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITÀ

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine

Quota a breve di passività per beni in leasing a lungo termine

Debiti commerciali e altri debiti

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine

Passività per beni in leasing a lungo termine

Fondi per rischi e oneri

Fondi per benefici ai dipendenti

Passività per imposte differite

Altre passività

TOTALE PASSIVITÀ

Capitale sociale

Riserva legale

Altre riserve e strumenti rappresentativi di capitale

Azioni proprie

Utile (perdita) netto

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

31 Dic. 2023

31 Dic. 2022

7.119

6.280

6.212

8.494

1.856

5.227

35.460

7.628

7.815

3.760

11.661

3.815

13.076

47.928

3.761

1.452

1.575

60.344

15.608

2.018

85.765

121.227

5.112

1.654

1.773

59.815

2.146

2.684

2.813

76.316

124.326

23.758

2.529

7.836

5.375

40.327

14.122

2.883

12.380

14.305

44.834

21.044

1.606

5.641

1.194

29.881

70.208

4.005

45.116

(2.333)

3.272

51.019

121.227

16.054

1.887

5.661

3.029

26.972

71.806

4.005

45.090

(2.937)

5.403

52.520

124.326

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio

(€ milioni)

Utile (perdita) netto

Rettifiche per ricondurre l’utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:

Ammortamenti

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo beni in leasing

Radiazioni

Effetto valutazione partecipazioni

Plusvalenze nette su cessioni di attività

Dividendi

Interessi attivi

Interessi passivi

Imposte sul reddito

3.272

5.403

1.790

(390)

(2.226)

(3.691)

(2.336)

(954)

(203)

1.349

(1.623)

(149)

(697)

– rimanenze

1.718

(1.902)

– crediti commerciali

4.134

(1.597)

– debiti commerciali

(4.612)

2.950

Altre variazioni

Flusso di cassa del capitale di esercizio

– fondi per rischi e oneri

– altre attività e passività

(603)

(917)

Dividendi incassati

2.787

5.515

Interessi incassati

(1.239)

(558)

Variazione fondo per benefici ai dipendenti

Interessi pagati

(500)

Flusso di cassa netto da attività operativa

Flusso di cassa degli investimenti

– attività materiali

6.178

(19.406)

(648)

5.818

(5.570)

(751)

– attività immateriali

– partecipazioni

– crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– rami d’azienda

(2.977)

(15.715)

(3.457)

(1.406)

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati

– variazione debiti netti relativi all’attività di investimento

Flusso di cassa dei disinvestimenti

3.295

– attività materiali

– attività immateriali

– partecipazioni e attività destinate alla vendita

– crediti finanziari strumentali all’attività operativa

2.329

Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all’attività operativa

Flusso di cassa netto da attività di investimento

(1.440)

(17.704)

(3.715)

RENDICONTO FINANZIARIO (segue)

Esercizio

(€ milioni)

Assunzione (rimborsi) di debiti finanziari a lungo termine

Rimborso di passività per beni in leasing

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine

Dividendi pagati

Acquisto di azioni proprie

Effetto emissione di obbligazioni convertibili

Pagamenti di cedole relative ad obbligazioni perpetue

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

2.333

(280)

13.854

(3.046)

(1.803)

(138)

10.999

(3.437)

(390)

8.287

(3.009)

(2.400)

Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo

(509)

7.628

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo

7.119

Effetto delle differenze di cambio da conversione, fusioni e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti

Variazione netta delle disponibilità liquide ed equivalenti

(138)

(1.087)

6.630

7.628