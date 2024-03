+++ CS | I 250 ANNI DELLA GUARDIA DI FINANZA CELEBRATI NELLA COLLEZIONE NUMISMATICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2024 +++

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

I 250 ANNI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CELEBRATI NELLA COLLEZIONE NUMISMATICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2024

Roma, 12 marzo 2024 – Per celebrare il 250° Anniversario della Fondazione della Guardia di

Finanza sono state emesse oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze due monete,

realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che fanno parte della collezione

numismatica della Repubblica Italiana 2024.

La moneta da 2 euro, anche a circolazione ordinaria in tutti gli Stati membri dell’Unione

Europea, è stata realizzata per ricordare la storia e gli ideali della Guardia di Finanza da sempre

al servizio della collettività e delle Istituzioni.

Autore della moneta è Marta Bonifacio, artista incisore della Zecca.

Sul dritto, al centro, versione stilizzata dell’emblema araldico del Corpo della Guardia di

Finanza, che interpreta il concetto di sicurezza e fornisce una visione futura del ruolo del

Corpo, celebrando il passato e coniugandolo con il futuro e con le sfide che continuerà a

raccogliere. Stagliandosi su montagne, mare e cielo, simboli del contesto naturale in cui opera

il Corpo, il Grifone, animale mitologico che, secondo la leggenda, vigila a tutela dell’Erario,

rappresentato dalla cassa dello Stato, e la corona turrita.

In esergo, le date “1774-2024”, rispettivamente anno dell’istituzione del Corpo della Guardia

di Finanza e anno di emissione della moneta. In alto, ad arco, la scritta “GUARDIA DI

FINZANZA”; nel giro le dodici stelle dell’Unione Europea.

Il rovescio raffigura a sinistra il valore della moneta, attraverso la parte centrale del campo

destro la parola “EURO” sovrapposta in orizzontale, sulla destra un disegno della mappa

dell’Europa attraversata da 6 linee che uniscono 12 stelle. Sotto la lettera “O”, a destra, vicino

al bordo della moneta, le iniziali dell’incisione “LL”.

La moneta nella sua versione da collezione, dal valore nominale di 2 euro, è disponibile in

versione proof e Fior di Conio, con una tiratura rispettivamente di 15.000 e 12.000 pezzi, a

cui si aggiunge il rotolino da 25 monete Fior di Conio in 10.000 pezzi. La moneta per la

circolazione ordinaria ha un contingente complessivo in valore nominale di 6 milioni di euro

corrispondente a 3 milioni di monete.

La moneta in argento, dal valore nominale di 5 euro, è disponibile in versione proof con una

tiratura di 7.000 pezzi.

Sul dritto, al centro, versione stilizzata dell’emblema araldico del Corpo della Guardia di

Finanza, che interpreta il concetto di sicurezza e fornisce una visione futura del ruolo del

Corpo, celebrando il passato e coniugandolo con il futuro e con le sfide che continuerà a

raccogliere. Stagliandosi su montagne, mare e cielo, simboli del contesto naturale in cui opera

il Corpo, il Grifone, il Grifone, animale mitologico che, secondo la leggenda, vigila a tutela

emissione della moneta; in basso, la firma dell’autore Annalisa Masini, artista incisore della

Zecca; nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. Moneta con elementi colorati.

Sul rovescio, lo stemma araldico del Corpo della Guardia di Finanza, formato da uno scudo

sannitico, con grifone e forziere in evidenza su una montagna, sormontato da una Corona

turrita e ornato dagli emblemi rappresentativi delle onorificenze e delle ricompense al valore,

delimitato, in basso, dal motto “NEC RECISA RECEDIT”, dedicata al Corpo dal poeta Gabriele

D’Annunzio. Nel giro, rispettivamente in alto e in basso, le scritte “250° ANNIVERSARIO” e

“GUARDIA DI FINANZA”; ai lati dello stemma, il valore “5 EURO” e a destra, “R”, identificativo

della Zecca di Roma.

Lo stemma della Guardia di Finanza è riprodotto per gentile concessione del Corpo della

Guardia di Finanza.

Descrizione e disponibilità per l’acquisto delle monete della Collezione Numismatica 2024

della Repubblica italiana sono pubblicate sul portale http://www.shop.ipzs.it

Anche i cittadini europei possono registrarsi e acquistare le monete della Collezione e tutti gli

altri prodotti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le monete sono disponibili anche

presso lo shop di piazza Verdi 1 e presso il Museo della Zecca di Roma sito in via Salaria 712

previa prenotazione per l’accesso al Museo da effettuarsi museozecca.ipzs.it/.