COMUNICATO AUSER SU DRCRETO ANZIANI

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Comunicato Stampa

Decreto non autosufficienza: senza risorse è una scatola vuota.

Inascoltate le osservazioni della società civile

Roma, 12 marzo 2024

Il Governo, insistendo nella pratica di non ascoltare le parti sociali, ha

approvato in via definitiva il Decreto legislativo per l’attuazione della

riforma della non autosufficienza e delle altre politiche per le persone

anziane. La Vice Ministra Bellucci dice che sono state accolte le richieste

del Parlamento e delle Regioni, nessun cenno alle numerose osservazioni

rappresentate dalle organizzazioni della società civile. Attendiamo di

leggere il testo del Decreto, ma anticipiamo che se il decreto non è

sostenuto da adeguate risorse in grado di dare risposte concrete a più di

3,8 milioni di anziani non autosufficienti è, nei fatti, una scatola

vuota. Non può essere delusa l’aspettativa per una riforma che garantisca

una maggiore e migliore qualità dei servizi per una vecchiaia dignitosa.

