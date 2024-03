Valutazione INTERPOL delle frodi finanziarie: una minaccia globale rafforzata dalla tecnologia

(AGENPARL) - ROMA, 11 Marzo 2024 - Una nuova valutazione dell’INTERPOL sulla frode finanziaria globale evidenzia come il crescente utilizzo della tecnologia stia consentendo ai gruppi della criminalità organizzata di prendere di mira meglio le vittime in tutto il mondo.

L’uso dell’intelligenza artificiale (AI), di grandi modelli linguistici e di criptovalute combinati con modelli di business di phishing e ransomware-as-a-service hanno portato a campagne antifrode più sofisticate e professionali senza la necessità di competenze tecniche avanzate e a costi relativamente bassi .

L’analisi alla base dell’INTERPOL Global Financial Fraud Assessment indica anche l’espansione globale della tratta di esseri umani a scopo di criminalità forzata nei call center, in particolare per effettuare truffe di “macellazione di maiali” – uno schema ibrido che combina frodi romantiche e di investimento, utilizzando criptovalute.

Il segretario generale dell’INTERPOL Jürgen Stock ha dichiarato:

“Stiamo affrontando un’epidemia di frode finanziaria che porta a frodare individui, spesso vulnerabili, e aziende su scala massiccia e globale.

“I cambiamenti tecnologici e il rapido aumento della portata e del volume della criminalità organizzata hanno portato alla creazione di una serie di nuovi modi per frodare persone innocenti, imprese e persino governi. Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute, la situazione non potrà che peggiorare senza un’azione urgente.

“È importante che non esistano paradisi sicuri in cui i truffatori finanziari possano operare. Dobbiamo colmare le lacune esistenti e garantire che la condivisione delle informazioni tra settori e a livello transfrontaliero sia la norma, non l’eccezione.

“Dobbiamo anche incoraggiare una maggiore denuncia dei reati finanziari e investire nello sviluppo di capacità e nella formazione delle forze dell’ordine per sviluppare una risposta più efficace e veramente globale”.

Il rapporto è stato lanciato dal Segretario Generale in occasione del Financial Fraud Summit, organizzato dal governo britannico a Londra.

Risultati chiave

Altri risultati chiave del rapporto, destinato esclusivamente alle forze dell’ordine, includono:

Le tendenze globali più diffuse sono le frodi sugli investimenti, le frodi sui pagamenti anticipati, le frodi romantiche e la compromissione della posta elettronica aziendale

La frode finanziaria è spesso perpetrata da una rete di co-rei, che varia da quella altamente strutturata a quella poco affiliata.

È urgentemente necessario rafforzare la raccolta e l’analisi dei dati al fine di sviluppare controstrategie più informate ed efficaci.

Per affrontare in modo efficace questa criminalità in aumento a livello globale e colmare le cruciali lacune informative, una delle raccomandazioni del rapporto è la necessità di costruire partenariati pubblico-privati ​​multilaterali per rintracciare e recuperare i fondi persi a causa di frodi finanziarie.

Dal lancio del meccanismo di blocco dei pagamenti Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) dell’INTERPOL nel 2022, l’Organizzazione ha aiutato i paesi membri a intercettare più di 500 milioni di dollari in proventi criminali, derivanti in gran parte da frodi informatiche.

Tendenze regionali nella frode finanziaria

Africa

La compromissione della posta elettronica aziendale rimane una delle tendenze più diffuse in Africa, tuttavia è in aumento il ricorso alla frode relativa alla macellazione dei suini. Casi di questo tipo di frode sono stati identificati nell’Africa occidentale e meridionale che hanno preso di mira vittime in altre giurisdizioni al di fuori del continente.

Alcuni gruppi criminali dell’Africa occidentale, tra cui Black Axe, Airlords e Supreme Eiye, continuano a crescere a livello transnazionale e sono noti per avere vaste competenze nelle frodi finanziarie online come la frode romantica, la frode sugli investimenti, la frode sulle commissioni anticipate e la frode sulle criptovalute.

Americhe

I tipi di frode più comuni nelle Americhe sono l’imitazione, il romanticismo, il supporto tecnico, il pagamento anticipato e le frodi nel settore delle telecomunicazioni.

Le frodi alimentate dalla tratta di esseri umani continuano a essere un fenomeno criminale in crescita. L’operazione coordinata dall’INTERPOL, Operazione Turquesa V , ha rivelato che centinaia di vittime sono state portate fuori dalla regione dopo essere state attirate tramite app di messaggistica e piattaforme di social media e costrette a commettere frodi, comprese frodi sugli investimenti e macellazione di maiali.

Esistono prove emergenti che anche i sindacati criminali latinoamericani come Commando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Cartel Jalisco New Generation (CJNG) sono coinvolti nella commissione di frodi finanziarie.

Asia

I programmi di frode nella macellazione di suini sono stati avviati in Asia nel 2019 e ampliati durante la pandemia di COVID-19. Successivamente, l’Asia è emersa come punto focale, con le organizzazioni criminali dei paesi più poveri della regione che impiegano strutture di tipo imprenditoriale.

Un altro tipo di frode che ha registrato un aumento negli ultimi anni in Asia è un tipo di frode nel settore delle telecomunicazioni in cui gli autori si spacciano per agenti delle forze dell’ordine o funzionari bancari per indurre le vittime a rivelare le credenziali della loro carta di credito o del conto bancario o a consegnare enormi quantità di denaro.

Europa

Le frodi sugli investimenti online, il phishing e altri schemi di frode finanziaria online si sono intensificati verso obiettivi attentamente selezionati per massimizzare i profitti. Anche le app per telefoni cellulari vengono prese di mira dai criminali informatici.

Le reti criminali coinvolte in questi schemi online spesso presentano modi operandi sofisticati e complessi, che di solito sono una combinazione di diversi tipi di frode.

In aumento è anche la macellazione dei suini, effettuata prevalentemente nei call center del sud-est asiatico.