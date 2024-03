RISO, OGGI ALLE 17 VERTICE COLDIRETTI CON EST SESIA A MEDE (PV)

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 11 marzo 2024

Oggi alle 17 – Sala consigliare del Comune di Mede

Riso, vertice di Coldiretti Pavia con Est Sesia

per fare il punto sulla prossima stagione irrigua

Focus alla vigilia delle semine su acqua, nuova PAC e ultime novità fiscali

Un incontro tra i vertici di Coldiretti Pavia e quelli del Consorzio di bonifica Est Sesia, per fare il punto sulla prossima stagione irrigua alla vigilia delle semine e anche per parlare delle ultime novità in materia di PAC e di fiscalità in agricoltura. È quello che si svolgerà oggi pomeriggio, lunedì 11 marzo, a partire dalle ore 17 nella Sala Consigliare del Comune di Mede (PV) in piazza Repubblica 37.

Al prossimo incontro territoriale organizzato da Coldiretti Pavia parteciperanno Silvia Garavaglia (Presidente di Coldiretti Pavia) e Mario Fossati (Direttore del Consorzio di bonifica Est Sesia,) per dare un quadro aggiornato della situazione idrica attuale . A fornire ai Soci le ultime novità in ambito di PAC e di fiscalità, invece, ci penseranno i tecnici di Coldiretti Pavia, con un’attenzione particolare alla realizzazione dei piani colturali alla vigilia della prossima campagna risicola.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.