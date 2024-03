Dichiarazione del Direttore Generale della FAO, QU Dongyu [FAO news release]

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 [IT_NewsMedia_NewsRelease]

Dichiarazione del Direttore Generale della FAO, QU Dongyu

FOOD FOR GAZA – Tavola di discussione per la Risposta alla Crisi Umanitaria nel Medio Oriente con focus sulla Sicurezza Alimentare

11/03/2024

Buona sera,

la FAO è grata al Governo italiano, ed in particolare al Vicepresidente del Consiglio Tajani, per l’opportuniá di partecipare a questa tavola rotonda strategica e tempestiva, assieme ad altri partner, per discutere il percoroso da seguire alla luce del deterioramento della insicurezza alimentare a Gaza e nella regione circostante.

Sono rientrato venerdì da Giordania, Egitto e Algeria dove ho parlato con Capi di Governo e Ministri.

L’attenzione del Governo italiano alle necessità urgenti per la sicurezza alimentare e il sostegno concreto fornito alla FAO e alle altre agenzie è vitale e benvenuto.

L’incontro di oggi lancia un’importante iniziativa volta ad affrontare gli sforzi di ripresa a Gaza, a contribuire al ripristino delle attività chiave dei sistemi agroalimentari colpiti e a fornire agli agricoltori aiuti agricoli di emergenza per la produzione alimentare.

Oggi è anche il primo giorno di Ramadan e a noi spetta il compito di fare tutto il possibile, utilizzando ogni mezzo a nostra disposizione, per sostenere la popolazione di Gaza mentre si appressa a celebrare questo importante periodo religioso.

Oggi la FAO è venuta a sostenere il Vicepresidente del Consiglio Tajani, e negli ultimi 157 giorni abbiamo fatto tutto il necessario per accedere alle aree colpite e contribuire a portare alimenti nutrienti come pesce e verdure, e soprattutto latte fresco per i bambini, oltre a foraggio per gli animali.

Abbiamo collaborato con il Governo italiano e agenzie partner e apprezziamo il contributo dell’Italia di 7 milioni di dollari per portare cibo e input agricoli a Gaza, dove la disponibilità e l’accesso al cibo sono gravemente compromessi e dove agricoltori, pescatori e allevatori non hanno gli strumenti per lavorare. Stiamo sostenendo anche l’Egitto come importante punto di accesso a Gaza e dipendiamo dai nostri colleghi del WFP e di altre agenzie per raggiungere la popolazione di Gaza dove il rischio di carestia aumenta ogni giorno.

L’ultima analisi della “inter-agency Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Phase Classification” mostra una traiettoria preoccupante verso la fame – con 378.000 persone a rischio. La maggior parte della popolazione si trova in una situazione di malnutrizione acuta (IPC3 Crisis), e anche in situazione di carestia, che è devastante e che ci impone di collaborare immediatamente.

La situazione particolarmente preoccupante nel nord di Gaza, dove l’accesso agli aiuti umanitari è più limitato.

Plaudiamo agli sforzi del Vicepresidente del Consiglio Tajani che sta operando nel contesto del G7 per sostenere l’allestimento di un corridoio umanitario, riunendo tutti gli sforzi politici, e coordinando il nostro impegno comune come comunità internazionale per alleviare le sofferenze dei civili e facilitare la consegna degli aiuti.

La pace è un prerequisito per la sicurezza alimentare e il Diritto al Cibo è un Diritto Umano fondamentale.