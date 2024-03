(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Conferenza stampa

Festival di San Patrizio, edizione 2024

Mercoledì 13 marzo, ore 12.00,

Sala Post Consiliare “G.Vitiello”

Livorno, 1 1 marzo, 2024 – Torna il 15, 16 e 17 marzo il San Patrizio Livorno Festival, una ventata d’Irlanda che soffia ormai da diversi anni con grande successo sulla costa livornese.

Importanti nomi della letteratura Irish quali Catherine Dunne (scrittrice), William Wall (scrittore), Ola Majekodunmi (presentatrice, scrittrice,

performer) saranno all’ex Cinema Aurora, in concomitanza con la festa del patrono dell’Irlanda, durante week-end denso di appuntamenti letterari ai quali si alternerà tanta musica, in un programma diversificato e coinvolgente che non solo celebra la cultura irlandese ma vuol favorire anche una comprensione più profonda delle sue dinamiche in evoluzione.

L’iniziativa sarà presentata nel dettaglio mercoledì 13 marzo alle ore 12.00 nella sala Post Consiliare “G.Vitiello” alla presenza dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi e degli organizzatori Massimiliano Roveri (Max’O Rover) e Claudio Monteleone, con Catherine Dunne in collegamento da remoto.

Interverranno anche alcuni insegnanti e studenti del liceo “Cecioni”.

La stampa è invitata.

