sistemi urbani e sostenibilità, convegno 12 marzo

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali e Legambiente Fvg

SISTEMI URBANI E TERRITORIALI VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Il ruolo della ricerca, del monitoraggio e della partecipazione

Convegno il 12 marzo, alle 15, all’auditorium della Biblioteca scientifica

Udine, 12 marzo 2024 – All’Università di Udine si parlerà di “Sistemi urbani e territoriali verso la

sostenibilità. Il ruolo della ricerca, del monitoraggio e della partecipazione” martedì 12

marzo, alle 15, all’auditorium della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44). Il convegno è

organizzato dal corso di laurea in Scienze per l’ambiente e la natura del Dipartimento di Scienze

agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo friulano in collaborazione con Legambiente Friuli

Venezia Giulia.

Apriranno l’incontro la coordinatrice del corso di laurea in Scienze per l’ambiente e la natura, Maria

Eliana Poli e il presidente di Legambiente Fvg, Sandro Cargnelutti.

L’avvio ai lavori verrà dato attraverso un’analisi delle trenta edizioni del Rapporto ecosistema

urbano mediante la lettura di dati e indicatori e progressivi aggiornamenti operata da Legambiente

Fvg. Successivamente ci sarà un focus sull’analisi delle performance ambientali di Udine sulla

base della lettura dei dati di Ecosistema urbano. Legambiente inoltre porterà alcuni esempi di

esperienze di cittadinanza attiva nelle scuole regionali. Gli esperti dell’Agenzia regionale per la

protezione dell’ambiente (Arpa) illustreranno la difficoltà di comunicare i cambiamenti climatici e di

come procedere a una loro rappresentazione.

Alcuni docenti del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali tratteranno criticità

e possibili soluzioni per la mitigazione del cambiamento climatico. Altri docenti del Dipartimento di

Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società illustreranno i contratti di fiume, un tema

importante per la gestione e l’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela

dell’ambiente.

Le conclusioni saranno tratte dall’assessore a ambiente, energia, orti urbani e contratti di fiume del

Comune di Udine, Eleonora Meloni.

«Si tratta – spiega la professoressa Poli – di una importante occasione per i giovani studenti del

corso di laurea per analizzare insieme agli esperti del settore le possibili evoluzioni dei sistemi

urbani e territoriali all’insegna di una maggiore sostenibilità».