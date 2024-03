(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

PALOMBARA SABINA E FIANO ROMANO – DENUNCIATI DAI CARABINIERI DUE PUSHER E UN

UOMO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA.

MONTEROTONDO (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da

ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del

procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di

colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di

cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri della Compagnia di

Monterotondo, nottetempo, hanno svolto un’ampia attività di controllo

straordinario volto alla prevenzione e alla repressione dell’illegalità nei

comuni di Palombara Sabina e Fiano Romano. Nel corso delle attività, i

Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un cittadino della provincia di

Roma sottoponendolo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione,

in esecuzione ad un decreto di carcerazione emesso dalla Procura di Roma.

Hanno inoltre denunciato due cittadini albanesi, un 36enne trovato in

possesso di alcune dosi di cocaina, materiali da confezionamento e oltre

1800 euro in banconote ritenute provento di attività illecita e un 30enne

trovato in possesso di oltre 8 dosi di cocaina e 1.300 euro in contanti.

Sempre gli stessi Carabinieri hanno denunciato per appropriazione indebita

un cittadino colombiano di 22 anni, trovato alla guida di un’autovettura

presa in prestito da un conoscente che non aveva mai più restituito. Poco

più tardi, i Carabinieri hanno intercettato un furgone che era stato rubato

qualche ora prima a Roma e lo hanno riaffidato al proprietario. Altre 5

persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il

possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle mirate verifiche, i Carabinieri della Compagnia di

Monterotondo hanno identificato 200 persone e controllato 140 veicoli,

accertando violazioni amministrative al codice della strada di oltre 4.000

euro e ritirate 3 patenti di guida.

