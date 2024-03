COMUNICATO STAMPA – MUNICIPIO ROMA I CENTRO: DOMANI CHIUSA SCUOLA BADINI DOPO CROLLO ALBERO, MESSA IN SICUREZZA VIA DI SALES DOPO CROLLO MURETTO

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

MALTEMPO. MUNICIPIO I ROMA CENTRO: DOMANI CHIUSA SCUOLA BADINI PER CROLLO ALBERO, MESSA IN SICUREZZA VIA DI SALES DOPO CROLLO MURETTO

Roma, 10 Mar. – “I nostri uffici, in collaborazione con i Vigili del fuoco, dopo la chiusura della strada stanno monitorando sul campo la situazione in via San Francesco Di Sales, dove nella notte è crollato il muro di contenimento del giardino di un abitazione privata. Il crollo ha causato danni ad alcune auto private. La strada è stata messa in sicurezza e ora i proprietari del giardino provvederanno al ripristino del muro che è di proprietà privata”. È quanto si legge in una nota del Municipio Roma I Centro.

“Il Maltempo- si legge ancora nella nota- purtroppo ha causato anche il crollo di un albero all’interno del giardino del plesso della scuola Gian Giacomo Badini (I.C. Regina Margherita) all’Aventino. L’assessora Municipale ai Lavori Pubblici e all’Edilizia scolastica, Alessandra Sermoneta, si trova già sul posto per verificare la situazione. Cadendo l’albero ha lesionato il muretto di recinzione e piegato una ringhiera. Per consentire un più accurato controllo e avviare la rimozione della pianta domani le lezioni non si terranno e i bambini resteranno a casa. Via di Sant’Alessio sarà chiusa”.

Nikita Corsi

Municipio I Roma Centro

Segreteria Presidente Lorenza Bonaccorsi

Via Luigi Petroselli,50 – 00186