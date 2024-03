(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 [image: logo.jpg]

10 marzo 2024

*Cantiere lungo via Carducci a partire da lunedì 11 marzo*

*Possibili disagi al traffico, suggeriti percorsi alternativi*

A partire da lunedì 11 marzo un restringimento della carreggiata (dovuto a

lavori sulla linea elettrica) in Via Carducci, nel tratto che lambisce

l’istituto aeronautico, potrebbe causare rallentamenti alla viabilità.

Nella fase iniziale d’approntamento del cantiere, l’intersezione

semaforica tra via Carducci e via Moroni e gli incroci della zona saranno

presidiati dalla Polizia Locale, che sarà impegnata nello snellimento dei

flussi di veicoli in transito. Il Comune di Bergamo suggerisce, comunque,

dei percorsi alternativi:

*Per l’ingresso in città:*

via Briantea, SS671, via San Bernardino;

via Briantea, quartiere Loreto, via XX Maggio oppure via Broseta verso

centro città;

*In uscita dalla città:*

Via San Giorgio, via Autostrada, SS671;

Via San Giorgio, via Dei Caniana, via Moroni;

Via San Giorgio, via P.il Vecchio, via Broseta, quartiere Loreto

Il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede di istituire, dalle

ore 09.00 di lunedì 11 marzo 2024 fino al termine dei lavori, i seguenti

provvedimenti viabilistici per tratti progressivi di avanzamento dei lavori:

*in via Giosuè Carducci in prossimità dell’Istituto Aeronautico*

· restringimento della carreggiata a vista in prossimità dell’area

oggetto dei lavori, regolato da movieri in caso di necessità;

· divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul

marciapiede al lato opposto a quello dei lavori, mediante l’installazione

di idonea segnaletica da collocare presso gli attraversamenti pedonali più

prossimi all’occupazione;

· istituzione del limite di velocità di 30 KM/H.