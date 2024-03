CS_Fiastra_LAVORI_NUOVA_CASERMA

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Comune di Fiastra_09_03_2024

FIASTRA: AL VIA I LAVORI PER LA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

Gru all’opera a Fiastra per la demolizione della vecchia caserma dei forestali e la costruzione della nuova, destinata a ospitare nello stesso edificio, entrambi i corpi dell’Arma, carabinieri e carabinieri forestali. “È un ulteriore segno di vitalità per la nostra realtà e la conferma di quanto sia importante assicurare i servizi base alla popolazione” sottolinea il sindaco, Sauro Scaficchia. “L’attività di controllo, tutela e sicurezza è fondamentale per ogni comunità, e sono anni che, come tanti di noi, carabinieri e carabinieri forestali sono allocati in strutture d’emergenza non avendo però mai fatto mancare il loro fondamentale contributo. Ora, finalmente” prosegue Scaficchia “vediamo il procedere dei lavori commissionati dall’Agenzia del Demanio che ci porterà, a breve, ad avere una nuova struttura con uffici operativi ed anche alloggi per i militari. È un altro pezzo importante della Fiastra che verrà e di cui cominciamo a scorgere il profilo. Ringrazio l’Arma per il costante supporto offerto alla popolazione e sono certo che, con la nuova caserma, rinforzeremo ulteriormente questo prezioso legame”.