(ACON) SPORT-PARI OPPORTUNIT. MARCOLIN (CRPO): NE PARLIAMO A UD IL 14/3 H 18

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 (ACON) Trieste, 9 mar – “Gioved? 14 marzo, alle 18,

raccontiamoci lo sport in Friuli Venezia Giulia attraverso il 12?

incontro del Giardino dei dialoghi, progetto/percorso pensato,

ideato e coordinato da Nicoletta Ermacora unitamente a un gruppo

di amiche e professioniste, condiviso con la Commissione

regionale per le pari opportunit? (Crpo Fvg)”.

Cos?, in una nota, la presidente della Crpo Fvg, Dusy Marcolin, c

he rimarca come si parler? di “sport come sistema per la

valorizzazione del territorio, come motore per il turismo,

l’economia e lo stile di vita, lo sport e le pari opportunit?

nelle differenze di genere”.

Inoltre “lo sport raccontato direttamente dalla voce di chi lo ha

vissuto in campo: manager e sportivi del calibro di medaglie

olimpiche. Si tratta del talk che si svolger? nell’affascinante

location Ai Do Mori, nel cuore del centro storico di Udine scelto

per la caratterizzazione imprenditoriale espressa dalla capacit?

innovativa di Giorgio Masotti e Mattia Pellizzari”.

“Ancora una volta presenti sul territorio, con una nuova formula:

conosceremo e affronteremo il tema della conciliazione dei tempi

di vita e in questo caso lo sport. Anche chi pratica attivit?

sportive – riflette la Marcolin – infatti molte volte deve fare i

conti con le disponibilit? anche in termini di tempo. E anche in

questo caso, i sacrifici e i successi ci vengono raccontanti da

donne e uomini della nostra regione che hanno raggiunto

importantissimi traguardi. Il progetto Giardino dei Dialoghi si ?