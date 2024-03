Weekly Media Review – 08/03/2024

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 [View this e-mail in your browser ]

In the Spotlight

Agence Europe – 1/03/2024

On Wednesday 28 February in Strasbourg, President of the European Committee of the Regions (CoR) Vasco Alves Cordeiro and President of the European Parliament Roberta Metsola signed a Memorandum of Understanding aimed at strengthening cooperation between the two institutions to p

8.2k

Agence Europe – 1/03/2024

8.2k

Austria

Neue BVZ – 1/03/2024

Das Burgenland sei ein guter Boden, um ihre Europatour zu starten, hielt Ministerin Karoline Edtstadler im BVZ-Interview fest, bevor es mit …

Neben der Europaministerin begrüßten auch Landesrat Heinrich Dorner als einer der Vertreter im Ausschuss der Regionen, Europa- …

232k

APA-OTS – 6/03/2024

Mehrheit für Neubesetzung des Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats …

… soll neues stellvertretendes Mitglied im Ausschuss der Regionen der EU werden (266/HA). Wilfing folgt Martin Eichtinger nach, dessen …

584k

Bulgaria

Българска телеграфна агенция – 5/03/2024

Снимка: ЕКПоканата за кандидатстване за третото издание на Европейските награди за органични продукти е отворена и ще продължи до 12 май …

…, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, “Копа-Коджека” и IFOAM Organics Europe. Журито за …

341k

Cyprus

Aftodioikisi – 1/03/2024

Το Βασίλειο του Βελγίου είναι ανεξάρτητο, ομόσπονδο κράτος, χωρισμένο γεωγραφικά σε τρεις κοινότητες. Η Βαλλονική Περιοχή είναι γαλλόφωνη, …

… στα πλαίσια γνωριμίας της πολυγλωσσίας στο Βέλγιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επέλεξε μια μικρή ομάδα μελών της, τα οποία …

1.6k

Finland

Turun Sanomat – 29/02/2024

Turkulainen vihreä kaupunginvaltuutettu Niina Ratilainen pyrkii kesän eurovaaleissa EU-parlamenttiin.Valituksi tullessaan Ratilainen …

Turkulainen vihreä kaupunginvaltuutettu Niina Ratilainen pyrkii kesän eurovaaleissa EU-parlamenttiin.Valituksi tullessaan Ratilainen …

636k

Helsinki Smart Region – 4/03/2024

Cities and regions possess unique socio-economic, cultural, and environmental fabrics that distinguish them from the national and global …

… to steer the future in the desired direction.The European Committee of the Regions (CoR) is the voice of regions and cities in the …

Salon Seudun Sanomat – 4/03/2024

Uusi tasavallan presidentti on aloittanut virassaan, joten katseet voidaan kääntää seuraaviin vaaleihin. Niissä valitaan jäsenet Euroopan …

… eroja. Alueiden ja kuntien ääni kuuluu Euroopan unionissa alueiden komiteassa, joka edustaa jäsenvaltioiden alue- ja …

283k

Vasen Kaista – 1/03/2024

Avainsanat: EUTamperevaltuustokolumni …

5.3k

France

Banque Des Territoires – 1/03/2024

Après la Commission européenne à l’automne (v. notre article du 24 octobre 2023), c’est au tour du Parlement européen de compter sur les …

… villes pour devenir réalité. C’est pourquoi le Comité européen des régions, représentant plus d’un million de dirigeants locaux et …

187k

Germany

Wiesonur – 6/03/2024

Mehrheit für Neubesetzung des Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats …

… soll neues stellvertretendes Mitglied im Ausschuss der Regionen der EU werden (266/HA). Wilfing folgt Martin Eichtinger nach, dessen …

Greece

In.gr – 6/03/2024

H κυβέρνηση της περιφέρειας της Φλάνδρας καλεί 550 δημάρχους συμβολικά «Fit for 55» να αναδείξουν τη μελλοντική πορεία των υποστηρικτικών …

… βελγικής Προεδρίας της ΕΕ Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται …

4.1M

Ireland

KildareStreet – 1/03/2024

… 5:00 pmIvana Bacik (Dublin Bay South, Labour) Link to this: Individually | In contextI move:I am grateful for the opportunity to move …

I attended a seminar, hosted by Labour Women and the Committee of the Regions . We heard powerful evidence from Women’s Aid and AkiDwA …

9.7k

Italy

ANSA.it – 29/02/2024

E’ intervenuto il presidente del Consiglio regionale Ciambetti …

… la lotta all’inquinamento con i bisogni delle aziende”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto è stato il …

17.7M

RaiNews – 4/03/2024

Uno strumento per far sentire in Europa la vice dei territori, anche quelli più piccoli, e dei cittadini che li popolano. È il Comitato europeo delle Regioni, l’istituzione che rappresenta in modo paritario città e regioni che compongono i 27 Stati membri dell’Unione…. SEDEC.

From 00:00:00 to 00:08:30

13.8M

RaiPlay Sound – 3/03/2024

Il Comitato delle regioni europee, che si prepara con delle iniziative molto importanti a ricordare i 30 della propria esistenza. 30 anni di attività per un’istituzione che è diventata sempre più importante, anche perché è di prossimità nei confronti dei cittadini.

From 00:00:00 to 00:09:20

635k

ANSA.it – 5/03/2024

Presidente consiglio Puglia, “importante contributo Regioni” …

… del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, durante la riunione a Bruxelles del Comitato europeo delle Regioni dedicato al ” …

17.7M

ConfineLive – 2/03/2024

ROMA – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto nella Sala dell’Arazzo del Campidoglio i membri della delegazione del Comitato …

Arazzo del Campidoglio i membri della delegazione del Comitato europeo delle Regioni, guidati dal presidente Vasco Cordeiro .Il primo …

34.9k

ANSA.it – 1/03/2024

Il sindaco di Roma: “Tanti investimenti passano di qui, ma vanno rafforzati” …

… visita in Campidoglio dei membri della delegazione del Comitato europeo delle Regioni . “Quando ero presidente della commissione economica …

17.7M

Poland

Kurier Lubelski – 6/03/2024

Debacie nad obecną sytuacją w polskim rolnictwie poświęcona była środowa (6 marca) nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego …

Może Pan negocjować w Komisji Zasobów Naturalnych w Komitecie Regionów, tak jak pan marszałek Piotr Całbecki (włodarz woj. …

577k

wGospodarce.pl – 6/03/2024

Od kilku lat francuskie organizacje społeczne alarmują, że tamtejsi rolnicy coraz częściej nie radzą sobie z zaciskającą się pętlą fiskalną …

Janusza Wojciechowskiego na specjalnej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, który odbył się w grudniu 2022 roku w Brukseli. Od …

430k

Bomega – 6/03/2024

Od kilku lat francuskie organizacje społeczne alarmują, że tamtejsi rolnicy coraz częściej nie radzą sobie z zaciskającą się pętlą fiskalną …

… UE Janusza Wojciecha na specjalnej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, który odbył się w grudniu 2022 roku w Brukseli. Od …

9.9k

Romania

Ziar de Cluj – 7/03/2024

Aniversăm două săptămâni de când marii corifei ai coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, se coifosesc în a da publicității identitatea …

… care deocamdată pare delistabil: Emil Boc . Dacă Boc candidează, câștigă Controceniul”.Acest Plan B este și motivul pentru care cel …

133k

Digi24 – 6/03/2024

România este o poveste economică de succes, iar oraşul Cluj este, într-un fel, Silicon Valley-ul Europei, a declarat miercuri, la Bucureşti …

…, Emil Boc, după o întâlnire comună a Grupului PPE din Parlamentul European şi a Grupului PPE la Comitetul European al Regiunilor, …

4.0M

Antena3.ro – 6/03/2024

… “Credibilitatea primarilor noștri va juca un rol esențial în combaterea populismului antieuropean pe care îl propagă AUR”, spune …

… ședinței comune a Grupului PPE și a Grupului PPE la Comitetul Regiunilor .

2.2M

Slovakia

TA3 – spravodajská televízia – 6/03/2024

Vláda v stredu 6. marca opäť rokuje. Pavla Gašpara odvolala z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR.

… parlamente 202. V Rade Európskej únie bolo 82 Slovákov, vo Výbore regiónov 16, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 19 a v rámci …

636k

Topky.sk – 6/03/2024

BRATISLAVA – Od vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) chýba ucelená stratégia cieľavedomého presadzovania Slovákov v európskych …

… parlamente 202. V Rade Európskej únie bolo 82 Slovákov, vo Výbore regiónov 16, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 19 a v rámci …

1.9M

Hlavné Správy – 6/03/2024

Bratislava 6. marca 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay) …

… parlamente 202. V Rade Európskej únie bolo 82 Slovákov, vo Výbore regiónov 16, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 19 a v rámci …

354k

Teraz.sk – 6/03/2024

V štruktúrach Únie podľa správy vlani pracovalo 826 Slovákov. V Európskej komisii malo minulý rok Slovensko 473 občanov, v Európskom …

… parlamente 202. V Rade Európskej únie bolo 82 Slovákov, vo Výbore regiónov 16, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 19 a v rámci …

555k

Teraz.sk – 7/03/2024

Integra prevádzkuje preventívno-podporný program Šialený? No a!, ktorý začala realizovať na Slovensku už v roku 2005 spolu s partnermi z …

… odbory, zamestnávateľov a záujmové organizácie a je spolu s Výborom regiónov poradným orgánom Európskej komisie.

555k

Spain

El Mundo.es – 7/03/2024

Mafred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, arremete contra Sánchez, “la marioneta de Puigdemont” y dice que “debería …

…, a la Comisión a través de innumerables preguntas, al Comité de las Regiones, a los consejos de ministros y a casi cualquier agencia, …

32.3M

SIGLO XXI – 6/03/2024

… miércoles, 6 de marzo de 2024, 17:50 h (CET) …

… este miércoles en Bucarest con el vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones y presidente de la región de Macedonia Central …

104k

Cope.es – 6/03/2024

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido hoy con el vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones y …

Díaz Ayuso, se ha reunido hoy con el vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones y presidente de la región de Macedonia Central, …

7.2M

CLM24 – 6/03/2024

… – Vaticina que Junts y Puigdemont desbancarán a ERC de la Generalitat antes de “abrir una brecha al Estado”. – Cree que el caso Koldo irá a …

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a considerar que el propósito de Carles Puigdemont “es clarísimo” y en …

153k

Europa Press – 6/03/2024

Archivo – Uva en un viñedo. – CAIB – ArchivoArchivo – Uva en un viñedo. – CAIB – ArchivoTOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -El Gobierno de …

… que va a tener el presidente de nuestra región en el Comité de la Regiones “, y la Ley de Cadena Alimentaria, competencia del Estado …

8.7M

Eldiario.es – 6/03/2024

Primera reunión de la recientemente creada Mesa de Coordinación y Seguimiento del Plan Estratégico de la PAC que se ha reunido en Toledo …

… agrarias y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para conocer de primera mano las demandas del sector y …

13.4M

Europa Press – 6/03/2024

El presidente regional, Emiliano García-Page – JUAN MORENO/EUROPA PRESSEl presidente regional, Emiliano García-Page – JUAN MORENO/EUROPA …

El presidente regional, Emiliano García-Page – JUAN MORENO/EUROPA PRESSEl presidente regional, Emiliano García-Page – JUAN MORENO/EUROPA …

8.7M

Europa Press – 6/03/2024

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel …

… por estar como representante de la Comunidad en el Comité Europeo de las Regiones .Además, han defendido que se han respondido a casi …

8.7M

La Razón Digital – 4/03/2024

El presidente afirma que este plan plurianual hasta 2029 busca dar “certezas” a agricultores y ganaderos, además de “cubrir la falta de …

RazónEl presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, firmó este lunes con las organizaciones agrarias COAG, …

15.0M

Castilla–La Mancha – 7/03/2024

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha puesto en valor que la ejecución se encuentre actualmente cerca del 54 por ciento y …

… que se está realizando desde el Gobierno del presidente Emiliano García-Page en cuanto a la defensa de los intereses de la región ante …

31.1k

International Press

Типичный Херсон – 3/03/2024

Європейський комітет регіонів наполягає на звільненні українських полонених мерів і старост.

… Європейський комітет регіонів наполягає на звільненні українських полонених мерів і старост.Станом на 29 лютого 2024 року …

132k

Crimea SOS – 1/03/2024

Про це повідомила представниця КримSOS 26 лютого 2024 року, у День кримського спротиву російській окупації, під час заходу «10 років опору …

… окупованому Криму». Обговорення теми відбулося при Європейському Комітеті Регіонів у Брюсселі.В межах заходу представниці 5 …

4.1k

European Committee of the Regions

The European Committee of the Regions is the EU’s assembly of regional and local

representatives from all 27 Member States. Created in 1994 following the

signing of the Maastricht Treaty, its mission is to involve regional

and local authorities in the EU’s decision-making process and to inform them

about EU policies. The European Parliament, the Council and the European Commission

consult the Committee in policy areas affecting regions and cities. To sit on the European

Committee of the Regions, all of its 329 members and 329 alternates must either hold an

electoral mandate

or be politically accountable to an elected assembly in their home regions and cities.

Click here for more details on your national delegation.

