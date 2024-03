(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Cordialmente

Loredana Riccardo

SG Cavallari in Ecuador per la II Conferenza di Consenso del Programma EURESP. 6- 8 marzo 2024

Si è conclusa oggi 8 marzo a Quito alla presenza del Presidente della Repubblica dell’Ecuador, Daniel Azin Noboa, della Fiscal General dell’Ecuador, Diana Salazar, della Ministro degli Esteri, Gabriela Sommerfeld, del Ministro della Difesa e molte altre autorità la “ II Conferencia Internacional de Consenso sobre Seguridad Penitenciaria e integral ”, evento di grandissimo rilievo in considerazione del particolare momento critico che sta vivendo il Paese, organizzato per presentare i risultati del programma EURESP, finanziato dall’Unione Europea e gestito dall’IILA negli ultimi due anni per fronteggiare l’emergenza carceri in Ecuador e consegnare al governo ecuadoriano alcune proposte condivise anche con la società civile per le prossime iniziative da realizzare per rafforzare il contrasto al crimine organizzato. Importante e significativa la partecipazione da remoto della Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo e la presenza del Sottosegretario di Stato del MAECI, Giorgio Silli a testimonianza della vicinanza delle istituzioni italiane all’Ecuador.

La Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, ha espresso la propria gratitudine all’UE per aver finanziato il programma e affidato la sua esecuzione a IILA, all’Italia e alle istituzioni italiane maggiormente coinvolte per aver reso possibile il successo dell’iniziativa e naturalmente al Governo ecuadoriano per il totale sostegno e la collaborazione offerta in questi due anni. Cavallari ha altresì ribadito la piena disponibilità di IILA a continuare il cammino intrapreso al fianco dell’Ecuador, segnalando i vantaggi di una collaborazione con l’Organizzazione: la maggiore facilità di lavoro in rete con gli altri paesi della regione, la possibilità di massimizzare i risultati dei progetti nel settore giustizia e sicurezza creando sinergie con altre iniziative eseguite da IILA a sostegno del settore economico e dell’inclusione sociale, la lunga e fruttuosa esperienza nel campo della formazione in vari settori avvalendosi delle migliori professionalità italiane.

Le tre giornate di lavoro sono state aperte dall’evento inaugurale il 6 marzo presso l’Università di Quito, alla presenza – insieme ad altre autorità – della Ministra degli Affari Esteri dell’Ecuador Gabriela Sommerfeld e di Peter Wagner, Direttore del servizio “Foreign Policy Instruments” della Commissione Europea. Il secondo giorno è stato dedicato ai tavoli tematici per approfondire temi quali le riforme normative essenziali per rendere efficace la lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata transnazionale; la condivisione delle esperienze a livello internazionale; il rispetto dei diritti umani; i modelli di gestione penitenziaria e la sicurezza nelle carceri; le possibili proposte di soluzioni condivise anche con la società civile. Tale articolato lavoro ha consentito di consegnare alle massime autorità del paese una serie di precise indicazioni e proposte alla base delle future iniziative. Un lunghissimo, caloroso applauso e la gratitudine dei partecipanti hanno chiuso un evento che molti hanno definito assolutamente significativo e che pone basi solide per la futura cooperazione.

Loredana Riccardo

Ufficio Stampa IILA

[ http://www.iila.org/ | http://www.iila.org ]