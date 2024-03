(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Regionali, Ricci (Pd): “Le opposizioni siano unite e conducano battaglie

comuni, nel rispetto delle proprie identità”

“L’opposizione guardi alle prossime scadenze elettorali, a partire

dall’Abruzzo, dove ci presentiamo uniti e con un ottimo candidato, con

volontà di collaborare, in modo competitivo: portiamo avanti battaglie

comuni in Parlamento, su temi identitari, come il salario minimo, la

sanità, il no all’autonomia differenziata, ma continuiamo anche a

competere, in vista del voto europeo, che sarà proporzionale”: così Matteo

Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, presidente

di ALI-Autonomie Locali Italiane, intervenendo alla presentazione del suo

recente volume – “Pane e Politica” (PaperFirst, 2023), svoltasi a Roma,

presso la Libreria Nuova Europa, alla presenza dei parlamentari dem Laura

Boldrini e Roberto Morassut e del presidente dell’VIII Municipio di Roma

Capitale, Amedeo Ciaccheri, in dialogo con la giornalista Serena Bortone.

“Ecco perché propongo, al fronte unito delle opposizioni al Governo Meloni,

di utilizzare il metodo di una competizione collaborativa: sì alla

collaborazione sui temi, ma mantenendo le nostre identità”, ha proseguito

Ricci. “Abbiamo, dunque, bisogno di battaglie comuni, pur nel rispetto

delle nostre identità, perché uniti si vince”, ha concluso Ricci.