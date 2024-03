Massoneria, Il Cavaliere Nero: A proposito di operazioni molto dubbie… Ma quel conto corrente di 23 milioni di euro a San Marino? Precisazione di AGENPARL

(AGENPARL) - ROMA, 7 Marzo 2024 - Dal canale del Cavaliere Nero abbiamo appreso che «Certo che avranno il coraggio non far ratificare il voto.. o quantomeno ci proveranno. La posta in gioco è troppo troppo alta per loro. Stipendifici pronti per loro, 200 milioni di immobili da gestire, una valanga di operazioni molto dubbie già eseguite che altrimenti verrebbero a galla. Sono veramente pronti a tutto. A TUTTO».

Come è stato già specificato dopo aver letto il post di cui è stata allegata la foto ci sono pervenute in redazione alcune segnalazioni.

Tra queste ci è stata segnalata quella di un conto aperto nella Repubblica di San Marino.

Si parla di 23 milioni di euro, somma che qualcuno sta provando ripetutamente a trasferire a Dubai.

La consistente somma di denaro è intestata ad una donna e molti si stanno dando da fare per trasferirla in Paesi più sicuri dell’Italia.

I vari tentativi non hanno avuto gli effetti sperati visto che sono attualmente a San Marino e molti si sono rifiutati di effettuare questa operazione.

Crediamo che sia ancora lecito in Italia chiedersi se la consistente somma di denaro è frutto di un’eredità e/o di qualche risparmio messo da parte da qualche onesto lavoratore? O sarà il frutto di quale operazione ‘dubbia’?

Agenparl precisa che è stata fatta solo una domanda, sulla base di quanto pervenutagli e in merito a quanto segnalato sul canale Telegram, non può rientrare nella fattispecie della diffamazione in quanto non è stato indicato alcun nominativo, in attesa delle opportune e doverose verifiche.