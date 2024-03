(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 GUSTO – AGRICOLTURA – AGROALIMENTARE

ACLI TERRA A MILANO, AL BOOK PRIDE ORGANIZZA L’INCONTRO – WORKSHOP

“ROCKY MARCIANO. CAMPIONI E ALIMENTAZIONE. I FRUTTI ROSSI” CON ESPERTI

DEL SETTORE E IL GIORNALISTA DARIO RICCI – 9 MARZO 2024

ACLI TERRA A MILANO, sABATO 9 MARZO alle ore 10.30 al BOOK PRIDE,

superstudio Maxi, Sala Berlino, via Moncucco 35, con una rappresentanza

nazionale dei PRODUTTORI DI FRUTTI ROSSI, organizza l’incontro –

workshop “ROCKY MARCIANO. CAMPIONI E ALIMENTAZIONE. I FRUTTI ROSSI”.

Al BOOK PRIDE, promosso dalla casa editrice LAB DFG, ACLI TERRA intende

offrire una chiave di lettura differente del segmento agricolo dei

frutti rossi, tutto tra gusto e salute, sport e editoria.

Racconteremo il mondo dei frutti rossi – in presenza e online sui social

Acli Terra – nel contesto della biografia di un grande atleta, Rocky

MARCIANO, uno dei primi campioni che ha dato peso all’aspetto alimentare

nella preparazione sportiva.

Sarà, infatti, presentato tra l’altro, il volume “ROCKY MARCIANO. SULLE

TRACCE DEL MITO” (LAB DFG) del giornalista di Radio 24 – Il Sole 24 Ore,

Dario RICCI.

Nell’incontro “ROCKY MARCIANO. CAMPIONI E ALIMENTAZIONE. I FRUTTI

ROSSI”, condotto dal GIORNALISTA Fabio BENVENUTI, saranno infatti

intervistati il GIORNALISTA E AUTORE Dario RICCI; Giacomo PRINA,

AGROTECNICO; Francesco Crivelli, imprenditore agricolo.

Porteranno il loro saluto l’EDITORE Giovanni DI GIORGI E Filippo

PINZONE, PRESIDENTE REGIONALE ACLI TERRA LOMBARDIA.

Dialogherà con gli ospiti anche Nicola TAVOLETTA, PRESIDENTE NAZIONALE

ACLI TERRA.

La sinergia tra produttori e trasformatori, con origini che affondano

nella conquista di una leadership mondiale ottenuta dagli italiani sin

dagli inizi del XX secolo, costituirà, infatti, il fulcro di questo

WORKSHOP associativo ad hoc.

“Anche questa nostra iniziativa a Milano – DICHIARA IL PRESIDENTE

NAZIONALE ACLI TERRA, TAVOLETTA – intende sottolineare l’importanza

della collaborazione tra operatori attraverso una lettura culturale

dell’agroalimentare, promossa all’interno della nostra campagna

nazionale ‘Colture & Culture’. Noi miriamo a valorizzare sempre più la

qualità del lavoro nel prodotto come vero valore aggiunto, con la

professionalità e il talento degli operatori del settore agroalimentare,

riconosciuti in tutto il mondo”.

L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ACLISTA, CHE TUTELA E PROMUOVE GLI

OPERATORI DEL MONDO RURALE E DELLE MARINERIE, sostiene, quindi,

eccellenza, qualità, sostenibilità e innovazione del settore dei frutti

rossi, per il successo economico degli agricoltori e dei trasformatori

italiani.

Infatti, i recenti dati di ‘Italian Berry’ e ‘Gfk’ rivelano, a questo

proposito, che in Italia, mentre l’intero settore frutticolo ha subito

un calo dell’8,1% nel 2022, i frutti rossi hanno registrato un

incremento del 4,9%, evitando l’impatto dell’inflazione. L’Istat ha

confermato inoltre che l’indice dei prezzi al consumo è salito del 6,4%,

mentre i frutti rossi hanno subito un modesto aumento del 2,6%.

Sempre più famiglie italiane, il 31,4%, hanno acquistato frutti rossi,

che hanno rappresentato il 10,4% di tutta la frutta acquistata in Italia

da giugno 2022 a giugno 2023, comprese le fragole, nonostante siano in

calo.

