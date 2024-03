CARTELLA STAMPA (COMUNICATO+FOTO+VIDEO) – Il Mercato Contadino diventa istituzionale e assegna altri 7 banchi alle aziende agricole

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 *Il Mercato Contadino diventa istituzionale e assegna altri 7 banchi alle

aziende agricole*

*Nel dettaglio, sono disponibili 3 posteggi a concessione quinquennale e 4

a concessione stagionale. Le aziende interessate dovranno presentare la

domanda entro le ore 12 di lunedì 8 aprile*

*PALAZZO COMUNALE, 07 MARZO 2024* – Il *“Mercato Contadino”* diventa

ufficialmente un *appuntamento fisso *per i cittadini di Figline e Incisa

Valdarno e il Comune pubblica *due avvisi pubblici per assegnare 7 banchi *ad

altrettante aziende agricole. Il progetto del “Mercato Contadino” è *nato

nel 2022 *con l’obiettivo di *valorizzare i prodotti locali, promuovere la

vendita di prodotti bio e stagionali* e favorire l’acquisto di cibo di

qualità, *mettendo in contatto i produttori e le aziende agricole* del

territorio direttamente *con i cittadini* e *abbattendo così i costi

d’intermediazione* della vendita.

Dopo la sperimentazione iniziata nel 2022 e poi rinnovata dalle delibere

della Giunta comunale per tutto il 2023, visto anche il successo

dell’iniziativa, il Consiglio comunale ha quindi *deliberato

l’istituzionalizzazione del mercato agricolo locale*, che continuerà così a

svolgersi *ogni lunedì (festivi esclusi) in piazza Polonia*, tra via della

Comunità europea e via Romania, con *orario 15-19 nel periodo

ottobre-maggio e 16-20 nel periodo giugno-settembre*.

Per questo motivo, il Comune ha aperto *due bandi* *per l’assegnazione* di

7 dei 18 spazi totali che compongono il mercato. Nel dettaglio, si tratta

di *3 posteggi a concessione quinquennale* da assegnare ad aziende agricole

con sede o terreni in Toscana e *4 a concessione stagionale *(per un

periodo di minimo 1 mese e massimo 4 mesi) con sede o terreni sul

territorio nazionale.

I prodotti dovranno provenire dalla propria azienda o dall’azienda di soci

imprenditori agricoli e saranno ammesse le seguenti tipologie: ortaggi,

frutta, verdura, miele e derivati, olio, vino e altre produzioni

vitivinicole e olivicole, uova, cereali e legumi, riso, pasta, pane e altri

prodotti da forno, piante ornamentali e da orto, piante officinali e

derivati, produzioni lattiero-casearie, produzioni zootecniche bovine,

ovi-caprine, avicole, cunicole e derivati.

Per la stesura della *graduatoria finale*, riceveranno *maggior punteggio*,

nell’ordine, le aziende: con sede o terreni nel Comune di Figline e Incisa

Valdarno e nei comuni vicini; con produzione biologica; con attività di

agricoltura sociale; con vendita di prodotti a marchio d’origine

certificata DOP, IGP e STG; con caratteristiche di impresa femminile e/o

giovanile.

Le domande dovranno essere inviate, in entrambi i casi, *entro le ore 12 di

lunedì 8 aprile 2024 all’indirizzo *

di posta elettronica certificata dell’impresa o del soggetto delegato. Le

pec dovranno riportare in oggetto una delle due seguenti diciture

(ovviamente, a seconda dell’avviso pubblico a cui l’azienda partecipa):

“All’Ufficio SUAP: avviso pubblico MERCATO AGRICOLO LOCALE – POSTEGGIO

QUINQUENNALE” oppure “All’Ufficio SUAP: avviso pubblico MERCATO AGRICOLO

LOCALE – POSTEGGIO STAGIONALE”.

In caso di domanda incompleta o irregolare, l’ufficio preposto invierà

tramite pec la richiesta di integrazioni o regolarizzazione assegnando

all’operatore interessato un termine perentorio di 10 giorni dalla

ricezione della comunicazione per la risposta, termine decorso il quale la

domanda si intenderà definitivamente archiviata.

*Per ulteriori informazioni e chiarimenti si invita a contattare l’ufficio