Un nuovo manuale sulla cibersicurezza per sostenere l’integrità delle elezioni nell’UE

Oggi gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e dell’ENISA, Agenzia dell’UE per la cibersicurezza, hanno pubblicato un nuovo compendio su come proteggere l’integrità delle elezioni dal punto di vista della cibersicurezza. Dalle ultime elezioni europee del 2019 il panorama delle minacce è peggiorato, in particolare con l’aumento degli hacktivisti e dell’abilità degli autori di minacce.