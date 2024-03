“Le Buone Letture”: Il Nuovo Book Club Dedicato alla Tradizione Cristian

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 *”Le Buone Letture”: Il Nuovo Book Club Dedicato alla Tradizione Cristiana*

Nel vasto mondo delle letture online e dei club del libro, spicca ora una

lodevole iniziativa che promette di arricchire anima e mente. Nasce “Le

Buone Letture”, un book club curato dal giornalista Davide Romano,

fondatore del gruppo di volontariato La Compagnia del Vangelo.

L’obiettivo di questo progetto ambizioso è quello di condividere e

discutere libri della tradizione cristiana, riunendo gli appassionati di

lettura in un ambiente virtuale che favorisca il dialogo e

l’approfondimento. Romano, con la sua lunga esperienza giornalistica e la

profonda connessione con il mondo spirituale, si prefigge di offrire ai

partecipanti un’esperienza di lettura unica e arricchente.

Il nome stesso, “Le Buone Letture”, suggerisce l’intenzione di selezionare

testi che possano fungere non solo da fonte di svago, ma anche da strumento

di crescita spirituale e riflessione dottrinale. Romano cita San Bernardo

per sottolineare come la lettura spirituale sia un ponte verso la preghiera

e la pratica delle virtù, offrendo un rifugio dalla frenesia del mondo

moderno.

La scelta di testi classici ma intramontabili è particolarmente

significativa. Questi libri, spesso poco noti al pubblico generale, sono

una miniera di saggezza e spiritualità. Ogni libro verrà presentato

attraverso video o saggi introduttivi, rendendo l’esperienza di lettura più

accessibile e gratificante.

Il programma di “Le Buone Letture” è altrettanto ricco quanto stimolante.

Marzo sarà dedicato alla “Lettera a Diogneto,” seguita ad aprile dal

“Pastore di Erma,” a maggio dalle “Confessioni” di Agostino d’Ippona, a

giugno dall'”Itinerarium Mentis in Deum” di Bonaventura da Bagnoregio, a

luglio dall'”Elogio della Follia” di Erasmo da Rotterdam, e ad agosto dal

“Libro della mia vita. Autobiografia” di Teresa d’Avila.

Per partecipare a questa straordinaria avventura letteraria e spirituale, è

possibile contattare “Le Buone Letture” tramite l’indirizzo email

sul club sono disponibili sul blog ufficiale:

https://lacompagniadelvangelo.blogspot.com/

Con “Le Buone Letture,” Davide Romano apre le porte a un mondo di

conoscenza e riflessione, dimostrando che la lettura può essere un’ancora

preziosa in un mare di distrazioni, offrendo un luogo virtuale dove la

comunità può esplorare insieme il ricco patrimonio della tradizione

cristiana.