Invito alla stampa – Confartigianato: consegna panchine rosse (8 marzo)

In occasione della Festa della Donna, Confartigianato Vicenza

venerdì 8 marzo consegna alla città due panchine rosse

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Confartigianato Imprese Vicenza consegnerà alla città due panchine rosse: l’una davanti al Centro Congressi di via Fermi, l’altra nel parco adiacente a Piazza dei Nobel. Un gesto di sensibilizzazione importante per dire no alla violenza di genere, e in generale, e manifestare la condanna all’indifferenza di fronte a certe situazioni. Le panchine rosse non saranno solo arredi urbani, ma testimoni viventi della lotta contro la violenza sulle donne. Sono ferite che diventano monumenti, richiamando l’attenzione di tutti su un problema che riguarda l’intera comunità. Ognuno ha il dovere morale di alzarsi e dire “no” alla violenza, e queste panchine rosse sono un modo tangibile per farlo.

Quella di Vicenza sarà solo la prima di una serie di ‘consegne’ che Confartigianato intende fare, un’iniziativa che si inserisce in un impegno più ampio di Confartigianato Imprese Vicenza, tramite il Movimento Donne Impresa.

La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 8 marzo alle ore 11.00 al Centro Congressi di via Fermi. Saranno presenti Sabrina Pozza e Gianluca Cavion, rispettivamente presidente del Movimento Donne Impresa Vicenza e presidente provinciale di Confartigianato Imprese Vicenza, e per il Comune di Vicenza, il vice sindaco Isabella Sala.

