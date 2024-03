Prolusione ai Corsi di Teologia, gli studenti dell’Università Cattolica dialogano con monsignor Antonio Staglianò (mercoledì 6 marzo, ore 13.00, Aula Magna)

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 gli studenti dialogano

con monsignor Antonio Staglianò

L’iniziativa si terrà mercoledì 6 marzo, alle ore 13.00,

nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Una riflessione teologica a partire dalle domande dei giovani sulle questioni complesse del nostro tempo. Per la prima volta si svolgerà sotto forma di domande e risposte la tradizionale Prolusione ai Corsi di Teologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ogni anno si tiene all’inizio del secondo semestre dell’attività didattica.

Mercoledì 6 marzo, alle ore 13.00, nell’Aula Magna dell’Ateneo (largo Gemelli 1 – Milano), monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, risponderà agli interrogativi degli studenti dell’Università Cattolica durante l’incontro dal titolo: “Teologia come sapienza: in dialogo con i giovani”.

Un’occasione di confronto e di dibattito che si rifà alle parole della “Costituzione Apostolica Veritatis gaudium” (Proemio, 4a): «La teologia non può che svilupparsi in una cultura del dialogo e dell’incontro tra diverse tradizioni e diversi saperi, tra diverse confessioni cristiane e diverse religioni, confrontandosi apertamente con tutti, credenti e non credenti. L’esigenza di dialogo è infatti intrinseca all’essere umano e all’intera creazione ed è compito peculiare della teologia scoprire «l’impronta trinitaria che fa del cosmo in cui viviamo “una trama di relazioni” in cui “è proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra cosa”».

L’evento, aperto dal saluto del rettore Franco Anelli, sarà introdotto dall’assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo monsignor Claudio Giuliodori.

Gli insegnamenti di Teologia sono una peculiarità dell’Università Cattolica e intendono offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica dei contenuti della Rivelazione e della vita cristiana. Il piano di studio curricolare dei corsi di laurea triennale prevede la frequenza a tre corsi semestrali di Teologia. Per il biennio di specializzazione è proposto un corso semestrale su tematica inerente il curriculum frequentato.

In totale sono 68 i docenti di Teologia nelle sedi di Milano (37), Brescia (9), Piacenza-Cremona (9) e Roma (13). A questi si aggiungono circa 20 docenti di Teologia presso i Corsi di Scienze infermieristiche dislocati sul territorio italiano e affiliati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.