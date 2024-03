CONFERENZA STAMPA – La [ri]generazione arriva in piazza – Presentazione dei progetti degli studenti di Ingegneria Edile – Architettura e di Design vincitori del Concorso di Idee per la rigenerazione architettonica di Corso del Popolo e Largo Volfango F

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 INVITO

LA [RI]GENERAZIONE

ARRIVA IN PIAZZA

Presentazione del progetto di nuovi spazi verdi e installazioni

artistiche permanenti per migliorare la qualità della vita dei

cittadini di Terni e favorire nuove attività economiche e

commerciali.

CONFERENZA STAMPA

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024, ORE 11:00

SALA CONFERENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA

Corso del Popolo Immobiliare in collaborazione con il Dipartimento

di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di

Perugia, presenta i progetti degli studenti di Ingegneria Edile –

Architettura e di Design vincitori del Concorso di Idee promosso

per completare la rigenerazione architettonica del Piano

Particolareggiato di Corso del Popolo e Largo Volfango Frankl a

Terni. Con la sponsorship tecnica di Arvedi AST e il patrocinio del

Comune di Terni.

Interverranno:

Luisa Todini, Amministratore di Corso del Popolo Srl

Stefano Bandecchi, Sindaco di Terni

Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore Università degli

Studi di Perugia

Giovanni Gigliotti, Direttore del Dipartimento di

Ingegneria Civile e Ambientale