GIUDICE SPORTIVO 10^ GIORNATA RIT. 2-3 MARZO 2024 – Comunicato di Campionato 175DIV

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 COMUNICATO N. 175/DIV – 4 MARZO 2024

175/545

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 2 e 3 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 2 e 3 Marzo 2024

10^ Giornata ritorno

GIRONE A

L.R. VICENZA

RENATE

GIRONE B

FIORENZUOLA (*)

PADOVA

LUCCHESE

SESTRI LEVANTE

RIMINI

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA

BENEVENTO

BRINDISI

CATANIA

CROTONE

JUVE STABIA

PICERNO

SORRENTO

TURRIS

VIRTUS FRANCAVILLA

AVELLINO

FOGGIA

ACR MESSINA

MONTEROSI TUSCIA

GIUGLIANO

CASERTANA (*)

MONOPOLI

POTENZA

TARANTO

LATINA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.

Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

GARE DEL 2 e 3 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del

Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA,

CROTONE, POTENZA, RIMINI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26

C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario

genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze

dannose;

– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;

-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze

di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti

delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra

descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 500,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza

conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.

29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

BRINDISI per avere alcuni dei suoi sostenitori (25%), posizionati nel Settore Curva Sud,

intonato, al 40° minuto del primo tempo, per due volte ciascuno, due cori oltraggiosi nei

confronti delle Forze dell’Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata la percentuale

non elevata dei tifosi autori dei cori in contestazione (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’aver lanciato, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza

conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze

dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

175/546

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GORGONE GIORGIO

(LUCCHESE)

perché, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione continuava a protestare abbandonando

nuovamente l’area tecnica.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TAURINO ROBERTO

(MONOPOLI)

A) per aver abbandonato l’area tecnica per protestare in modo plateale nei confronti dell’Arbitro;

B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione ritardava l’uscita dal terreno di gioco, impedendo la

pronta ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPRIOLO MASSIMILIANO

(POTENZA)

abbandonava l’area tecnica per protestare in modo provocatorio.

MAIURI VINCENZO

(SORRENTO)

in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco

sino all’altezza dell’area di rigore per protestare.

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GAROFALO LUIGI

(TURRIS)

in quanto a gioco a svolgimento usciva dall’area tecnica proferendo una frase irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale (r. Assistente Arbitrale n.1, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

RUSSO ANTONINO

(CATANIA)

per avere fatto accesso nell’area antistante gli spogliatoi nonostante fosse inibito, in violazione dell’art.

21, comma 9, C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3,

C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIANA EDOARDO

(ACR MESSINA)

in quanto, giocatore di riserva si alzava dalla panchina afferrando con forza un avversario alla nuca,

senza conseguenze.

175/547

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REGINI VASCO

(SESTRI LEVANTE)

per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo

un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BARLOCCO LUCA

(MONOPOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO

(AVELLINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

TENTARDINI ALBERTO

MAROTTA ALESSANDRO

DE SENA CARMINE

SABBIONE ALESSIO

SOSA FRANCO TOMAS

VOLPE GIOVANNI

LA MONICA GIUSEPPE

(AUDACE CERIGNOLA)

(BENEVENTO)

(GIUGLIANO)

(LUCCHESE)

(MONOPOLI)

(POTENZA)

(SORRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

VANO MICHELE

VASSALLO FRANCESCO

(MONTEROSI TUSCIA)

(RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRISENNA GIULIO

COCCIA GIUSEPPE

DE ROSA ROBERTO

QUIRINI ETTORE

NOVELLA MATTIA

ARMINI NICOLO

CANDELLORI KEVIN

CUCCURULLO MARCO

BUCHEL MARCEL

(ACR MESSINA)

(AUDACE CERIGNOLA)

(GIUGLIANO)

(LUCCHESE)

(PICERNO)

(POTENZA)

(POTENZA)

(SORRENTO)

(SPAL)

175/548

MAISTRO FABIO

TRIPALDELLI ALESSANDRO

CONTESSA SERGIO

DUTU EDUARD

LAARIBI MOHAMED

(SPAL)

(SPAL)

(TURRIS)

(VIRTUS FRANCAVILLA)

(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

FUSI PIETRO

(PADOVA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

POLITO VINCENZO

CARGNELUTTI RICCARDO

YABRE MOUSTAPHA

ESPOSITO EMMANUELE

LANGELLA CHRISTIAN

MACCA FEDERICO

(ACR MESSINA)

(GIUGLIANO)

(GIUGLIANO)

(PICERNO)

(RIMINI)

(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FUMAGALLI ERMANNO

CIANO CAMILLO

LIGUORI MICHAEL

VITALE GAETANO

(ACR MESSINA)

(BENEVENTO)

(PADOVA)

(SORRENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BAGATTI NICCOLO

CIANCI PIETRO

SALINES EMMANUELE

MARINO ANTONIO

TIRITIELLO ANDREA

BLONDETT EDOARDO

MATERA ANTONIO

MAESTRELLI ALESSIO

(BRINDISI)

(CATANIA)

(FOGGIA)

(LATINA)

(LUCCHESE)

(SORRENTO)

(TARANTO)

(TURRIS)

AMMONIZIONE (III INFR)

PINATO MARCO

CURADO MARCOS

GIGLIOTTI GUILLAUME RENE

VITALE MATTIA

MILLICO VINCENZO

MASELLI SERGIO

PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN

TODISCO GIANMARCO

MASTROMONACO GIAN LUCA

(BENEVENTO)

(CATANIA)

(CROTONE)

(CROTONE)

(FOGGIA)

(GIUGLIANO)

(GIUGLIANO)

(POTENZA)

(SORRENTO)

(TARANTO)

175/549

IZZILLO NICOLAS

(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DUMBRAVANU DANIEL

VISENTIN SANTIAGO GUIDO

LIOTTI DANIELE

PETRUCCI DAVIDE

BATTISTINI MATTEO

MAZZOCCO DAVIDE

TARTAGLIA ANGELO

OMOREGBE BOB MURPHY

(ACR MESSINA)

(AUDACE CERIGNOLA)

(AVELLINO)

(BRINDISI)

(CROTONE)

(LATINA)

(MONTEROSI TUSCIA)

(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

OPOOLA MALIK OLALEKAN

HAVERI KEVIN

CAPANNI DIAS LUAN DAVID

DE RISIO CARLO

CASTORANI MANUELE

PINZAUTI LORENZO

COLOMBINI LORENZO

(BRINDISI)

(CATANIA)

(LATINA)

(MONOPOLI)

(POTENZA)

(RENATE)

(SORRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Cosimo Taiuti

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le

modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società

Pubblicato in Firenze 4 Marzo 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani

175/550