COMUNE DI ANCONA – UFF STAMPA – COMUNICATI DI LUNEDI 4 MARZO

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Ancona, 4 marzo 2024

LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Martedì 5 marzo 2024

Dalle ore 14 in programma la seduta della I° (Affari Istituzionali, Rapporti Regione, Partecipazione Democratica, Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Comunicazione) e della II° Commissione congiunta (Urbanistica, Edilizia Residenziale, Patrimonio, Impianti Sportivi, Decoro Urbano, Verde Pubblico, Borghi)

Mercoledì 6 marzo 2024

Dalle ore 9.00 in programma la seduta della IV° Commissione (Servizi Sociali e socio-Sanitari, Edilizia Sanitaria, Volontariato Civico e Terzo Settore, Politiche dell'Integrazione, Pari Opportunità)

Venerdi’ 08 marzo 2024

Dalle ore 9.00 in programma la seduta della IV° Commissione (Servizi Sociali e socio-Sanitari, Edilizia Sanitaria, Volontariato Civico e Terzo Settore, Politiche dell'Integrazione, Pari Opportunità).

