**Prowein 2024: Soave e Lessini Durello insieme sotto il segno del Vulcano**

*Dal 10 al 12 Marzo il Soave e il Lessini Durello saranno presenti alla fiera di Dusseldorf, nell’ambito del progetto Heva, per la valorizzazione delle eccellenze prodotte su suolo vulcanico.*** **

Marzo 2024 – Il Soave e il Lessini Durello tornano protagonisti al prossimo Prowein, in programma a Dusseldorf, dal 10 al 12 Marzo (hall 15 E 04), per raccontare, ancora una volta insieme, la potenza e la distintività dei vini bianchi da suolo vulcanico. Novità della 30esima edizione di Prowein per i due consorzi sarà lo stand, rinnovato nella forma e nella disposizione: un’area decisamente più aperta ed ariosa dove le aziende saranno immediatamente riconoscibili; interattività per la parte dell’enoteca dove i visitatori, oltre a dialogare coi produttori presenti, potranno degustare in autonomia i vini e collegarsi alle aziende tramite i QR predisposti; forte spinta all’apertura e all’accoglienza di operatori e visitatori in generale.

**Etichette in bella mostra, bottiglie in primo piano, informazioni immediatamente reperibili**. Questi gli elementi che il Consorzio ha scelto per raccontare le donne e gli uomini che producono Soave e Lessini Durello ai giornalisti e agli operatori di settore che qui potranno degustare liberamente e a loro agio per tutta la durata della fiera. Queste le aziende che saranno presenti allo stand:

**Il Consorzio del Soave e del Lessini Durello saranno presenti al Prowein nell’ambito del progetto Heva, Heroese of Europe: Volcanic Agricolture**, il progetto di promozione e valorizzazione dei prodotti vulcanici, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della misura 1144 – assieme al Consorzio del Formaggio Monte Veronese e al consorzio greco Union of Santorini Cooperatives – Santo Wines.

Il vulcano sarà dunque anche per quest’anno il tema guida delle attività coordinate dal Consorzio del Soave per promuovere tra la stampa di settore e tra gli operatori i valori e la qualità che contraddistinguono il “distretto italiano del vino bianco da suolo vulcanico”.

Il vulcano, la sua forza, la sua potenza inarrestabile, si confermano dunque chiavi di comunicazione efficaci per far comprendere e veicolare i valori e le peculiarità di queste produzioni accomunate da un’origine tanto antica quando potente.