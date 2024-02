Partecipazione a Samoter Day @Verona, 15.03.2024

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Disiscriviti [1] Vedi su Web [2]

*Verona, venerdì 15 marzo 2024*

*Centro Congressi di Veronafiere, Sala Salieri*

Partecipazione gratuita

Torna l’appuntamento dedicato alle aziende dove si parlerà di dati, tendenze e opportunità per il mondo delle macchine per costruzioni.

——– *PROGRAMMA (*)* —————————————————–

10:30 *Welcome coffee e registrazione partecipanti*

11:00 * Saluti di benvenuto e apertura lavori*

FEDERICO BRICOLO, Presidente Veronafiere

11:10 *Presentazione di SaMoTer 2026 e lancio nuovo evento di Veronafiere*

RAUL BARBIERI, Direttore Commerciale Veronafiere

11:30 *Focus sul nuovo evento di Veronafiere dedicato ad attrezzature, materie prime, tecnologie e servizi per le pavimentazioni stradali*

Intervengono:

ALESSIA ROTTA, Vicepresidente Autobrennero

CARLO COSTA, Direttore Tecnico Generale Autobrennero

12:30 *Presentazione dati di settore e talk show con aziende e professionisti*

STEFANO FANTACONE, Direttore Scientifico CER – Centro Europa Ricerche

Intervengono:

DAVID BAZZI, Amministratore Delegato Komatsu Italia Manufacturing

MARIO SPINELLI, Amministratore Delegato Wirtgen Macchine

STEFANIA CASTURÀ, Sales Marketing Manager CGT Spa

Moderatore: LUCA NUTARELLI, Segretario generale di Unacea

13:30 * Light lunch di fine lavori*

*(*) Programma in definizione*

*REGISTRATI PER PARTECIPARE* [3]

Exhibition Partner:

*PER INFORMAZIONI*

*Federica Gorfer*

*Pierangelo Marchetto*

Disiscriviti [8]

[1] https://unacea.voxmail.it/upr/pvmyl9/zfi3y2f/unsubscribe?_m=jpzzej&_t=9de4957d

[2] https://unacea.voxmail.it/upr/pvmyl9/zfi3y2f/show/jpzzej?_t=8d605d59

[3] https://unacea.voxmail.it/nl/pvmyl9/jpzzej/zfi3y2f/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb3JtLmpvdGZvcm0uY29tLzI0MDQ2MjczNDkzOTM2Mw?_d=91S&_c=b50eb7dd

[8] https://unacea.voxmail.it/upr/pvmyl9/zfi3y2f/unsubscribe?_m=jpzzej&_t=9de4957d