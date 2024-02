L’impegno a potenziare i luoghi di formazione medica suona vano, dicono i leader – BMJ

(AGENPARL) - ROMA, 29 Febbraio 2024 - I leader del settore medico hanno espresso preoccupazione per il ritmo dell’impegno del governo di aumentare i posti nelle scuole di medicina nei prossimi anni, poiché è emerso che il finanziamento è stato approvato solo per altri 350 posti nel 2025-26.

Nel suo piano per la forza lavoro a lungo termine dell’NHS, lo scorso anno, il governo ha promesso che avrebbe raddoppiato i posti nelle scuole di medicina in Inghilterra, da 7.500 a 15.000 all’anno entro il 2031-32. 1 Una lettera ha però confermato che per l’anno accademico 2025-26 saranno finanziati solo 350 posti aggiuntivi e che l’assegnazione di questi posti aggiuntivi, riportati e ripetuti negli anni successivi, “sarà soggetta a revisione”.

Inoltre, non ci saranno nuovi finanziamenti in conto capitale nel 2025-26 per le scuole di medicina che vorranno accettare più studenti, e gli enti che lo faranno dovranno stabilire se sarà necessario capitale negli anni futuri a causa di un’espansione nel 2025.

“Ci aspetteremmo che le scuole siano innovative e utilizzino una più ampia capacità nel settore dell’istruzione in collaborazione per aumentare la capacità fisica e didattica”, afferma la lettera congiunta del ministro della Sanità Andrew Stephenson e del ministro per le competenze, l’apprendistato e l’istruzione superiore, Robert Halfon. . 2

La lettera, inviata all’ente regolatore dell’Ufficio per gli studenti (OfS) nel dicembre dello scorso anno, affermava: “Lavoreremo con il settore espandendo i posti nelle scuole di medicina per garantire che i fornitori possano fornire i posti dove sono necessari”.

In una precedente lettera inviata nell’ottobre dello scorso anno all’OfS gli stessi ministri avevano affermato: “Stiamo fornendo finanziamenti aggiuntivi sufficienti per consentire all’OfS di aumentare il limite massimo finanziabile per gli studenti ospitanti di 205 posti nell’anno accademico 2024-25. Ciò è in anticipo rispetto all’espansione molto maggiore che inizierà nell’anno accademico 2025-26 per rispettare pienamente gli impegni del piano della forza lavoro”. 3

David Bell, vicerettore dell’Università di Sunderland, ha dichiarato al BMJ : “Abbiamo lanciato un audace tentativo di triplicare le dimensioni della nostra scuola di medicina entro la fine del decennio, dato il nostro successo nell’ampliare l’accesso all’educazione medica e la necessità di avere più medici che soggiornano nel nord-est dell’Inghilterra dopo la qualificazione.

“La nostra pianificazione si basava sulle dichiarazioni del governo rilasciate in autunno riguardo al raddoppio del numero di posti nelle scuole di medicina a livello nazionale. Abbiamo pensato molto a come espanderci e abbiamo stanziato una somma considerevole all’interno del nostro programma di capitale per fornire nuove strutture.

“A quanto pare, tuttavia, la dotazione per il 2025-26 per l’intero nord-est dell’Inghilterra e nello Yorkshire sarà di 52 posti, senza impegni fermi oltre a questo. Siamo molto delusi da questo fallimento da parte del governo nel trasformare in realtà la sua retorica”.

La BMA ha affermato che la lettera è stata un “calcio nei denti” per la professione medica. Il presidente del consiglio dell’associazione, Phil Banfield, ha affermato che quando è stato lanciato il piano governativo per la forza lavoro a lungo termine mancava una strategia di implementazione oltre i primi passi immediati e che le strutture didattiche esistenti e l’infrastruttura del personale allo stato attuale non potevano supportare tale espansione.

“Questa lettera dimostra che quei piani, per quanto deboli possano essere stati, in realtà erano solo parole vuote da parte di questo governo, e non ne siamo davvero sorpresi”, ha detto Banfield.

Il segretario ombra per la salute e l’assistenza sociale del partito laburista, Wes Streeting, ha dichiarato: “I conservatori hanno frenato bruscamente l’espansione delle scuole di medicina, nonostante il servizio sanitario nazionale stia attraversando la peggiore crisi della sua storia. I conservatori si stanno muovendo a passo di lumaca per spegnere l’incendio”.

Un portavoce del Dipartimento di sanità e assistenza sociale ha dichiarato: “Queste affermazioni sono altamente fuorvianti. Siamo pienamente impegnati e rimaniamo sulla buona strada per mantenere i nostri impegni stabiliti nel piano a lungo termine per la forza lavoro, compreso il raddoppio dei posti nelle scuole di medicina in Inghilterra portandoli a 15.000 entro il 2031.

“Stiamo aumentando la capacità in modo incrementale fino al 2031, invece di dividere equamente i 7500 aggiuntivi nel corso degli anni, e il piano della forza lavoro definisce le traiettorie pianificate per l’assunzione di formazione”.

