La NASA invita i media e il pubblico agli eventi dell’eclissi solare di aprile

(AGENPARL) - ROMA, 29 Febbraio 2024 -

Questa immagine composita mostra la progressione di un’eclissi solare totale su Madras, Oregon, lunedì 21 agosto 2017. Un’eclissi solare totale ha attraversato una stretta porzione degli Stati Uniti contigui da Lincoln Beach, Oregon a Charleston, Carolina del Sud. Un’eclissi solare parziale era visibile in tutto il continente nordamericano insieme a parti del Sud America, Africa ed Europa.NASA/Aubrey Gemignani

Lunedì 8 aprile, un’eclissi solare totale attraverserà il Nord America, dando alle persone in 15 stati l’opportunità di vedere la Luna bloccare completamente il Sole, rivelando la corona relativamente debole della nostra stella.

“L’eclissi solare totale di quest’anno sarà almeno parzialmente visibile a tutti negli Stati Uniti contigui, rendendola l’eclissi più accessibile che questa nazione abbia sperimentato in questa generazione”, ha affermato Nicola Fox, amministratore associato, Science Mission Directorate presso la sede della NASA a Washington. . “C’è spazio perché tutti possano unirsi alla NASA per sperimentare questa meravigliosa fusione tra la nostra Terra, il Sole e la Luna in un allineamento che non solo porterà a nuove scoperte scientifiche, ma a un incredibile momento condiviso di ispirazione e stupore”.

L’eclissi solare totale sarà visibile lungo una stretta fascia che si estende dal Texas al Maine negli Stati Uniti. Al di fuori di questo percorso, le persone in tutti i 48 stati contigui degli Stati Uniti avranno l’opportunità di vedere un’eclissi parziale, quando la Luna copre solo una parte del Sole. Scopri come visualizzare in sicurezza questo evento celeste sul sito web dell’eclissi della NASA.

La NASA si unisce a organizzazioni, governi locali, università, centri scientifici e altro ancora per eventi dal vivo per coinvolgere il pubblico e condividere l’entusiasmo dell’eclissi solare. Informazioni su questi e altri eventi sono disponibili sul sito Web Eclipse della NASA.