Dopo anni di smentite, Hunter Biden ha riconosciuto che Joe era “il pezzo grosso” nell’accordo da 5 milioni di dollari con la Cina

(AGENPARL) - ROMA, 29 Febbraio 2024 - Alla fine della sua deposizione di mercoledì nell’ambito dell’inchiesta sull’impeachment, Hunter Biden, il primogenito, ha affermato che suo padre, Joe Biden, era la persona riferita come “il pezzo grosso” in un’email relativa a un accordo commerciale con un’azienda energetica cinese legata allo stato. Tale accordo avrebbe portato milioni di profitti per i membri della famiglia Biden e altri soci. Questa affermazione è giunta più di tre anni dopo che The Post aveva inizialmente diffuso la storia. Hunter Biden, tuttavia, ha respinto l’idea che il presidente fosse mai stato coinvolto con una quota del 10%.

Questa è la prima volta in cui Hunter, 54 anni, ha riconosciuto che il suo ex socio in affari, James Gilliar, si riferiva a Joe Biden quando, il 13 maggio 2017, sollevava la possibilità che il primogenito detenesse una quota del 10% nella redditizia joint venture della società con la CEFC China Energy, definita “per i grandi”.

L’e-mail, rinvenuta sul laptop abbandonato di Hunter Biden e inizialmente riportata dal The Post nell’ottobre 2020 come parte di una serie di rapporti esplosivi sulle manovre d’influenza del primogenito, è stata un punto controverso. Hunter Biden e i suoi sostenitori avevano a lungo negato che le informazioni sul portatile fossero autentiche o erano state manomesse da attori malevoli. Numerosi ex funzionari dell’intelligence insistevano che il materiale mostrava segni di possibile interferenza elettorale russa.

“Che c’è di male nell’avere un’idea improvvisata?” ha dichiarato Hunter in risposta alle domande, sottolineando di presumere che suo padre avesse concluso il suo incarico pubblico nel 2017, dopo otto anni come vicepresidente di Barack Obama.

La deputata Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), membro del comitato di supervisione della Camera ha aggiunto che Hunter Biden ha enfatizzato che “non c’era alcuna percentuale per mio padre nell’azienda”, affermazione che una fonte ben informata sulla deposizione aveva già confermato al Post.

Questa fonte ha riferito che Hunter Biden ha dichiarato agli investigatori che Gilliar era “fuori di testa solo nel suggerire a Joe Biden di essere coinvolto nella loro joint venture”.

Il presidente ha reagito fortemente contro un giornalista del Post a giugno 2023 quando è stato ripetutamente chiamato “il ragazzo”, un soprannome utilizzato anche da suo fratello Frank e da numerosi associati di Hunter. “Perché fai una domanda così stupida?” ha risposto Biden.

Il presidente del Comitato di Sorveglianza della Camera, James Comer (R-Ky.), ha descritto l’accordo con CEFC China Energy come “riciclaggio di denaro” durante una pausa dalla deposizione, facendo riferimento a un assegno di $ 40.000 inviato da James Biden al presidente Joe Biden, il quale è risultato da una “transazione finanziaria complicata”.

L’anno scorso, Comer ha reso pubblici documenti bancari che evidenziavano che l’azienda, presumibilmente coinvolta nella campagna di influenza estera “Belt and Road” del Partito Comunista Cinese, ha trasferito 6,1 milioni di dollari a James e Hunter Biden nel 2017 e nel 2018, con un bonifico di 5 milioni di dollari nel agosto 2017, pochi giorni dopo che Hunter aveva comunicato a un traduttore di CEFC di essere “seduto qui in attesa della chiamata con mio padre”.

Attraverso una serie di trasferimenti a entità controllate da Hunter, i fondi sono stati indirizzati a vari membri della famiglia Biden, con $ 50.000 destinati al conto corrente personale di James e sua moglie Sara. Inoltre, il primo fratello ha emesso un assegno di $ 40.000 all’ex vice presidente, etichettato come “rimborso del prestito”.

In un’altra parte della deposizione, Hunter Biden ha difeso la pratica di mettere suo padre in vivavoce più di 20 volte con colleghi stranieri, sostenendo che fosse “assolutamente normale” che i genitori chiamassero i propri figli, secondo quanto riferito dalla deputata Greene.

I membri del comitato democratico hanno condiviso pareri simili con i giornalisti.

“Abbiamo sentito parlare di questi telefoni vivavoce in ambienti pubblici ormai da molto tempo”, ha detto il deputato Jamie Raskin (D-Md.), membro del comitato, dicendo che non c’era nulla di “illecito” nel farlo e la spiegazione di Hunter ha risuonato con sia democratici che repubblicani nell’aula delle udienze.

“Ehi, papà, vuoi salutare i miei amici?'” Ha detto Raskin.

Il rappresentante Matt Gaetz (R-Fla.) si è fatto beffe della spiegazione e della presunta esperienza del primo figlio come uomo d’affari.

“È illusorio credere che Hunter Biden fosse coinvolto in affari internazionali”, ha dichiarato ai giornalisti durante un’altra pausa. Ha caratterizzato la situazione come una tangente camuffata da transazione commerciale internazionale.

“Inoltre, Hunter Biden ha sostenuto di essersi unito al consiglio di amministrazione di Burisma per contrastare l’aggressione russa. Era la prima volta che sentivo parlare di questo”, ha aggiunto.

La deputata Greene ha riferito che il primo figlio ha giustificato il suo ruolo nel consiglio, dal quale ha guadagnato fino a 1 milione di dollari all’anno dal 2014 al 2019, come necessario “per difendere la democrazia”.