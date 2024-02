(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 Un’auto per le cure domiciliari e alcuni arredi per le Cure Palliative Integrate di ASST Sette Laghi.

Doni dell’Associazione Sulle Ali.

Grazie al 5×1000, l’Associazione Sulle Ali ha donato all’ASST Sette Laghi beni per un valore di quasi 57.000 euro. In particolare, la donazione riguarda una nuova auto, che si va ad aggiungere ad altre due macchine, di cui una già donata dall’Associazione stessa, da utilizzare per il Servizio domiciliare di Cure Palliative, attività che, con le tre vetture da ora in dotazione, porta i professionisti di ASST Sette Laghi al domicilio del malato, e alcuni arredi che sono già stati posizionati nel reparto dell’Ospedale di Circolo di Varese.

“La vicinanza di quest’associazione ai dipendenti e ai pazienti dell’Hospice viene confermata dalla donazione odierna, l’ennesima negli ultimi anni, – commenta il Dott. Giuseppe Calicchio, Direttore SocioSanitario di ASST Sette Laghi – che dimostra lo stretto rapporto che la nostra Azienda ha con il Terzo Settore”.

“La fiducia dei cittadini e la conseguente firma a nostro favore sulla dichiarazione dei redditi – dichiara il Sig. Giovanni Verga, Presidente di Sulle Ali ODV – ci consente di effettuare donazioni come queste, e come quelle fatte negli scorsi anni, e di essere di sostegno al reparto. Vogliamo essere accanto sia al malato che all’equipe sanitaria e di conseguenza restituire all’intera comunità quanto ci viene affidato. A me piace ricordare che è una firma che non costa nulla, ma che con il suo valore ci permette di continuare a volare”.

“Grazie alle donazioni che ci vengono consegnate in questi giorni – tiene a sottolineare il Dott. Gianpaolo Fortini, Direttore della S.C. Cure Palliative Integrate – possiamo essere sempre più vicini ai nostri pazienti. In particolare, con l’auto siamo sempre più capillari nella gestione del paziente al proprio domicilio. Per il reparto, invece, i nuovi arredi contribuiscono a creare un ambiente confortevole che consente al paziente a ai propri familiari di sentirsi come a casa, anche in un momento così doloroso”.

L’Associazione Sulle Ali

L’Associazione Sulle Ali Varese è un’organizzazione di volontariato istituita nel 2011 a seguito dell’alleanza sviluppatasi tra equipe medica e familiari di persone affette da patologie evolutive ad “esito fatale”.