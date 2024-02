STD Agenda 2030. Parità di genere: possibilità o necessità? – 7 marzo – Genova

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 Agenda 2030. Parità di genere: possibilità o necessità?: evento il 7 marzo a Genova

In occasione della Giornata internazionale della donna, giovedì 7 marzo 2024 a partire dalle ore 14.30 presso la sala Piccardo di Anci Liguria si terrà il convegno “Agenda 2030 – Parità di genere: possibilità o necessità? Focus sulla presenza e il ruolo delle donne nella Pa oggi e domani”.

L’evento, promosso dai Comuni di Osiglia, Testico e Vessalico, con la collaborazione di Anci Liguria, si configura come il primo di un ciclo di incontri tra Amministratrici degli Enti locali (di ogni livello) per apportare un contributo, dal punto di vista femminile, al dibattito contemporaneo sulla organizzazione della società, e per riflettere in maniera costruttiva sui problemi comuni che ogni giorno si devono affrontare per individuare e fornire risposte alle istanze provenienti dai territori.

Seguirà il programma.

