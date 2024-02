Bitcoin supera i 60.000 dollari per la prima volta da novembre 2021

(AGENPARL) - ROMA, 28 Febbraio 2024 - La valuta digitale criptata “Bitcoin” ha registrato un aumento significativo durante le negoziazioni di oggi, raggiungendo i 60.000 dollari per unità per la prima volta in più di due anni, alla luce dell’ottimismo sulla crescente domanda di asset digitali.

L’agenzia di stampa Bloomberg ha indicato che la valuta digitale più grande del mondo è cresciuta di oltre il 40% dall’inizio di quest’anno, supportata dal successo del lancio di fondi di investimento negoziabili che operano in valute digitali, che hanno attirato più di 6 miliardi di dollari dalla loro istituzione. lancio l’11 gennaio.

L’ultima volta che Bitcoin ha registrato 60.000 dollari per unità è stato nel novembre 2021, dopo aver raggiunto il massimo storico di circa 69.000 dollari all’inizio dello stesso mese.

Ryan Kim, capo del settore del trading di derivati ​​finanziari presso la principale società di trading di asset digitali “Falcon Ex”, ha dichiarato: L’ottimismo dei trader di mercato è aumentato riguardo a un futuro declino del tasso di crescita dell’offerta di valute digitali in quella che è nota come “ripresa ,” e questo ha contribuito a continuare il periodo di aumento dei prezzi di Bitcoin. Ciò ha contribuito ad aumentare l’appetito per la speculazione su valute digitali più piccole, da “Ether” a “Dogecoin”.

Allo stesso tempo, Bitcoin ha registrato il suo più grande rialzo mensile da dicembre 2020, quando il suo prezzo è aumentato del 50% a circa 9.600 dollari.

Il Bitcoin ha più che triplicato il suo valore dall’inizio di quest’anno dopo essere crollato del 64% nel corso del 2022, riprendendosi da una serie di scandali che hanno colpito il settore delle valute digitali e dal fallimento di diverse società commerciali. Ciò ha sollevato molti dubbi sulla fattibilità delle risorse digitali.