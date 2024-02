6/3 MUSICAFOSCARI: L’IMPROVVISAZIONE JAZZ CONTEMPORANEA PROTAGONISTA CON NED ROTHENBERG

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 6 marzo presso l’Auditorium Santa Margherita alle 20:30 nell’ambito delle attività musicali dell’Università Ca’ Foscari Venezia

MUSICAFOSCARI: L’IMPROVVISAZIONE JAZZ CONTEMPORANEA PROTAGONISTA CON NED ROTHENBERG

L’artista acclamato a livello internazionale per la sua tecnica musicale unica e innovativa eseguirà una performance prima in solo e a seguire con l’Ensemble Musicafoscari

VENEZIA – Torna “Musicafoscari” e dà appuntamento mercoledì 6 marzo presso l’Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino alle 20:30 per ospitare la star internazionale Ned Rothenberg.

Il concerto è realizzato in collaborazione con la Fondazione di Venezia e la Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus.

Nato nel 1956 a Boston, Ned Rothenberg vive e lavora a New York. La sua tecnica solistica è assolutamente originale. Compone e si esibisce con sassofoni, clarinetti, flauti e shakuhachi (flauto di bambù giapponese) per incorporare la polifonia e un’accurata organizzazione microtonale, attraverso la manipolazione dei multifonici, la respirazione circolare e il controllo degli armonici.

Nel suo lavoro Rothenberg utilizza una tavolozza ampliata del linguaggio sonoro dando vita ad uno stile unico, al fine di ottenere una comunicazione musicale sempre più innovativa.

Come artista è stato acclamato a livello internazionale per la sua musica di solista e compositore, che ha presentato per oltre 30 anni in centinaia di concerti in tutto il Nord e Sud America, Europa, Giappone e Australia.

Durante la performance con l’Ensemble utilizzerà una combinazione di strategie per l’improvvisazione contemporanea, tra cui segnali per la conduction, ereditati da Butch Morris e da John Zorn, e materiale tematico scelto per unire strutturalmente il pezzo. Questi materiali saranno ideati congiuntamente da Ned Rothenberg e dall’Ensemble Musicafoscari durante un laboratorio finalizzato alla produzione del concerto.

Il progetto delle attività musicali “Musicafoscari” è attivo dal 2010 e oggi coinvolge studentesse, studenti e neolaureati di Ca’ Foscari, studenti del Conservatorio “B. Marcello”, studenti e docenti del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, offrendo alla città di Venezia e ai suoi studenti l’opportunità di incontro e interazione con musicisti di importanza internazionale.

La linea proposta per le scelte musicali riguarda ambiti innovativi, trasversali e interessanti per i giovani: musica contemporanea, popular e improvvisazione.

Università Ca’ Foscari Venezia

Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo

Settore Relazioni con i media