(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Torino, 27 febbraio 2024

OSPEDALE SAN LUIGI DI ORBASSANO, L’ASSESSORE ALLA SANITA’ DEL PIEMONTE LUIGI ICARDI:

«E’ INTENZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA MANTENERE IL SERVIZIO INTERNO DI CUCINA»

«E’ intenzione dell’AOU San Luigi di Orbassano mantenere il servizio interno di cucina, in modalità idonee a garantire la sicurezza dei degenti e del personale dipendente e la qualità del servizio offerto. A tal fine gli Uffici competenti stanno effettuando un’attenta analisi in merito alle opere necessarie per ottenere l’autorizzazione alla riapertura da parte delle Autorità a ciò deputate. Si stanno valutando le relative tempistiche ed i costi. Solo qualora questi ultimi non fossero sostenibili, si dovrebbe considerare una esternalizzazione».

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi sul mantenimento del servizio interno di cucina al San Luigi di Orbassano.

Piero Mora

Ufficio stampa Giunta regionale