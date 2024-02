CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–27-02-24–Gli auguri di Confartigianato Sardegna alla neo Presidente TODDE

(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 Prot. n.______ Federico Marini

ELEZIONI REGIONALI – Gli auguri di Confartigianato Sardegna alla

neo Presidente della Regione, Alessandra Todde. Mereu e Serra (Presidente e

Segretario): “Valuteremo l’operato di Giunta e Assemblea giorno per giorno”.

Associazioni Confartigianato Imprese Sardegna, a nome degli oltre 34mila imprenditori

Territoriali artigiani sardi, invia gli auguri alla neo Presidente della Regione Sardegna,

Sud Sardegna

Alessandra Todde per il lavoro che la attenderà nei prossimi anni.

Cagliari Il Presidente e il Segretario di Confartigianato, Fabio Mereu e Daniele Serra,

Via Riva Villasanta 241

imprese presentate dall’Associazione Artigiana attraverso il “Manifesto” di

Oristano

Via Campanelli, 41 Confartigianato Sardegna con il quale gli artigiani sardi hanno chiesto alla politica

Nuoro delle strategie di sviluppo della Sardegna, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo cruciale

Via Brig.Sassari, 37 dell’imprenditore artigiano. Il “patto”, da onorare nel corso del mandato elettorale,

comprende sette punti chiave: trasporti e infrastrutture, credito e incentivi, energia,

Sassari innovazione tecnologica e digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e

Via Alghero, 30

spopolamento, burocrazia e semplificazione amministrativa. L ’operato del futuro Presidente

e del futuro Consiglio Regionale, rispetto agli impegni, verrà monitorato dal team della

Gallura Olbia

Via Sangallo 67

ChainFactory srl, spin-off accademico dell’Università di Cagliari guidato dal

metà febbraio, la Todde, si impegnò a sostenere lo sviluppo dell’artigianato,

sottoscrivendo il “Manifesto”, sottolineò come le imprese sarde, soprattutto quelle