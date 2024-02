La Francia afferma che la Russia ha minacciato di abbattere i suoi aerei militari

(AGENPARL) - ROMA, 22 Febbraio 2024 - Le forze russe hanno minacciato di abbattere i voli francesi che pattugliavano il mese scorso lo spazio aereo internazionale sul Mar Nero, segnale di un comportamento sempre più aggressivo da parte di Mosca mentre la sua invasione dell’Ucraina fatica a fare progressi, ha detto giovedì il ministro della Difesa francese.

Il ministro Sébastien Lecornu non ha fornito dettagli precisi sui voli o sugli aerei francesi coinvolti nel minacciato abbattimento. Ma ha detto che la Russia sta tornando ad un atteggiamento “particolarmente aggressivo” che ricorda il comportamento dell’ex Unione Sovietica durante la Guerra Fredda.

“Un mese fa, per darvi un esempio molto concreto, un sistema di controllo del traffico aereo russo ha minacciato di abbattere aerei francesi nel Mar Nero mentre eravamo in una zona internazionale libera dove pattugliamo”, ha detto alla radio RTL.

“Il comportamento della Russia nel 2024 non ha alcuna relazione con ciò che abbiamo visto nel 2022 e, ovviamente, prima dell’aggressione in Ucraina”, ha detto il ministro. “Ciò si spiega con il fatto che la Russia è in difficoltà sul campo di battaglia in Ucraina”.

I piloti dell’aeronautica francese pattugliano regolarmente il fianco orientale della NATO, nell’ambito degli sforzi dell’alleanza militare di 31 nazioni per rafforzare le proprie difese da quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina due anni fa, sabato.

I voli francesi includono pattugliamenti a lungo raggio da parte dei suoi aerei di sorveglianza AWACS. Volando in alto sopra la costa del Mar Nero, usano il loro potente radar e altri strumenti di sorveglianza per scrutare la penisola di Crimea che è stata sequestrata all’Ucraina dalla Russia e annessa nel 2014. I voli di sorveglianza possono individuare lanci di missili, bombardamenti aerei e altri eventi militari. attività nel conflitto in Ucraina.

I piloti russi a volte hanno chiarito che non amano essere osservati.

Nel 2022, un aereo da caccia russo ha lanciato un missile vicino a un aereo da sorveglianza RC-135 Rivet Joint dell’aeronautica britannica che stava volando nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero, ha detto il governo britannico. Nel marzo 2023 il governo degli Stati Uniti ha pubblicato il video di un aereo da caccia russo che scarica carburante su un drone di sorveglianza dell’aeronautica americana. Il drone si è schiantato nel Mar Nero.