Comunicato stampa. Penali nei contratti di autonoleggio: dichiarate ammissibili le prime azioni inibitorie rappresentative di Movimento Consumatori contro Avis-Budget, Sixt, Sicily by Car e Goldcar

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Comunicato stampa del 22 febbraio 2024

Penali nei contratti di autonoleggio: dichiarate ammissibili le prime azioni inibitorie rappresentative di Movimento Consumatori contro Avis-Budget, Sixt, Sicily by Car e GoldcarIl tribunale di Bolzano, con alcuni recenti provvedimenti, ha dichiarato ammissibili le azioni inibitorie rappresentative promosse da Movimento Consumatori contro le società di autonoleggio Sicily by Car s.r.l., Avis Budget Italia S.p.A., Goldcar Italy s.r.l. e Sixt rent a Car s.r.l.

Tutte le cause riguardano l’applicazione di penali ingiustificate e di importo eccessivo applicate dalle società di autonoleggio in particolare in caso di violazione del codice della strada da parte dell’utilizzatore del veicolo e di conseguente sanzione notificata alla società di autonoleggio.

Gli importi delle penali sono sproporzionati in quanto le società di autonoleggio, ricevuta la sanzione amministrativa, devono solo comunicare alle autorità i dati di chi ha noleggiato l’auto. Le penali contestate (che si aggiungono al costo della sanzione amministrativa vera e propria, variano tra i 25 e i 50 euro) sono già state ritenute eccessive dall’Antitrust che ha sanzionato Sicily by Car, Goldcar Italy e Sixt Rent a Car per aver applicato clausole vessatorie. Nonostante questi provvedimenti siano stati confermati dal Tar, le società non hanno provveduto a modificare adeguatamente le condizioni contrattuali né a restituire ai consumatori gli importi delle penali eccessive.