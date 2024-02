(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 TOSCANA, ANAS: CHIUSURA NOTTURNA SUL RACCORDO AUTOSTRADALE SIENA-FIRENZE

· dalle 21:00 di domani 22 febbraio alle 6:00 del giorno successivo

· nell’ambito dei lavori di riqualificazione del viadotto Docciola

Firenze, 21 febbraio 2024

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di San Casciano Sud e Impruneta/Greve in Chianti, in orario notturno dalle 21:00 di domani, giovedì 22 febbraio, alle 6:00 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato sulla strada regionale 2 Cassia con indicazioni sul posto. Chi viaggia in direzione Siena dovrà uscire allo svincolo di Impruneta/Greve in Chianti e rientrerà allo svincolo di San Casciano Sud. Viceversa, chi viaggia in direzione Firenze sarà deviato allo svincolo di San Casciano Sud per rientrare allo svincolo di Impruneta/Greve in Chianti.

La chiusura temporanea è necessaria nell’ambito dei lavori in corso per la riqualificazione strutturale del viadotto “Docciola”.

Filippo Bargelli

Direzione Comunicazione

Global Media Relation – Media Territoriali

Referente Toscana-Umbria-Marche

[cid:image001.png@01DA64EC.A38C95D0]

Via 20 Settembre, 33 – 06121 Perugia

http://www.stradeanas.it

[cid:image002.jpg@01DA64EC.A38C95D0]@stradeanas [cid:image003.jpg@01DA64EC.A38C95D0] @stradeanas

[cid:image004.jpg@01DA64EC.A38C95D0]@stradeanas [cid:image005.jpg@01DA64EC.A38C95D0] Anas SpA

[cid:image006.jpg@01DA64EC.A38C95D0]Anas SpA “Le strade dell’Informazione