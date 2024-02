Forza Nuova: Fiat: Meloni quando nazionalizzi?

(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 Le parole dei top manager di Stellantis possono abbonire i politici ed i sindacati, ma dicerto non il popolo e, soprattutto, i dipendenti di Mirafiori che si trovano a vivere una situazione di incertezza per il loro futuro.

Per noi di Forza Nuova è orami palese che per salvare Mirafiori, e tutti gli altri siti produttivi italiani, l’unica soluzione è la nazionalizzazione di tutto l’ex gruppo Fiat. Gruppo che negli ultimi decenni ha beneficiato di “aiuti di stato” per centinaia di milioni di euro.

“Non ci basta di certo il paventato arrivo di Leapmotor, produttore cinese, per zittire il nostro dissenso. – ha dichiarato Luigi Cortese Coordinatore Regionale di Forza Nuova – Il Governo Meloni intervenga con una legge speciale e nazionalizzi il comparto automotive che non può lasciare il nostro territorio.”

I militanti di Forza Nuova Torino, dopo aver volantinato nei giorni scorsi nei quartieri Mirafiori e Santa Rita, la scorsa notte hanno affisso uno striscione che recita: “FIAT: Meloni quando nazionalizzi?”. Azione volta a sensibilizzare sì la politica locale e nazionale, ma soprattutto i cittadini del territorio verso quello che potrebbe decretare la chiusura di Mirafiori che, nel bene e nel male, rappresenta la storia di Torino.

Luigi Cortese

Coordinatore Piemonte e Valle d’Aosta

Forza Nuova