Filiera agroalimentare: zucchero 100% italiano per Sibeg Coca-Cola

(AGENPARL) - ROMA, 21 Febbraio 2024 - SIBEG COCA-COLA SOSTIENE LA FILIERA AGRICOLA ITALIANA

RINNOVATO ACCORDO CON ITALIA ZUCCHERI-COPROB

Una partnership nata già 3 anni fa nel segno della valorizzazione delle materie prime italiane

CATANIA – Una collaborazione continuativa nel segno del made in Italy, nata con l’obiettivo di rafforzare la vicinanza alla filiera agroalimentare italiana. Sibeg Coca-Cola – azienda che dal 1960 produce, imbottiglia, sviluppa e distribuisce in esclusiva per la Sicilia le bevande di The Coca-Cola Company – rinnova l’accordo con Italia Zuccheri – COPROB, il gruppo che da oltre 60 anni riunisce migliaia di aziende agricole, rappresentando l’unica filiera corta dello zucchero italiano. Una partnership che prosegue, dopo 3 anni di collaborazione, a sostegno della tradizione saccarifera del nostro Paese e della sua attenzione alla sostenibilità dei territori.

«Continuiamo a rispettare il nostro impegno con i consumatori siciliani – spiega l’Ad di Sibeg Coca-Cola Luca Busi – la nostra realtà è un’azienda familiare a km0, con filiera interamente tracciata e con l’obiettivo di raggiungere la “Carbon Neutrality” entro il 2030. In questo contesto s’innestano tutte le operazioni strategiche messe in campo per operare nell’ottica della sostenibilità e del dialogo costante con la nostra rete di fornitori. Già tre anni fa abbiamo creduto in questo progetto, che ha consentito di aggiungere alla nostra acqua dell’Etna, lo zucchero 100% italiano. Con questa sinergia, che si rinnova, vogliamo contribuire a portare avanti una relazione di filiera, che coniuga la qualità del prodotto con quel patrimonio immateriale che rende uniche le produzioni nazionali. Per una realtà come la nostra si tratta di una parte integrante del modello di business e di una fonte di arricchimento, come nel caso della collaborazione di lunga data con la filiera agrumicola siciliana e il Distretto Agrumi di Sicilia, che ha consentito la valorizzazione del succo di Arancia Rossa di Sicilia IGP con cui viene prodotta Fanta Aranciata Rossa senza zuccheri aggiunti e il succo di Limone di Siracusa IGP, protagonista di Fanta Limonata senza zuccheri aggiunti, con garanzia di qualità dei rispettivi consorzi».

Italia Zuccheri – COPROB, unica filiera corta italiana, tracciata e certificata, rappresenta una cooperativa di 7.000 aziende agricole (di cui 4.000 associate alla cooperativa) presenti sul territorio nazionale e che, con il loro lavoro e la loro passione, garantiscono al Paese la riserva di una delle materie prime più importanti per il sistema food&beverage.

Italia Zuccheri – COPROB, sostenendo l’intera filiera, ha dimostrato in questi ultimi anni come sia fondamentale per le imprese italiane riuscire a “fare sistema” creando valore reciproco. «Italia Zuccheri – COPROB e Sibeg condividono gli stessi valori: rispetto del Territorio, eccellenza qualitativa, sostegno del Made in Italy, attenzione alle filiere agricole locali e sostenibilità ambientale. Siamo orgogliosi di lavorare in stretta sinergia per trasferire questi valori sul cliente finale – commenta il Direttore Generale di Italia Zuccheri Commerciale, Alessandro Benincà– e questi anni di collaborazione sono la conferma dell’importanza del “fare sistema” tra aziende nazionali che credono nello stesso progetto di valorizzazione dell’italianità e sostegno delle imprese locali. Insieme ai nostri partners, ci impegniamo ogni giorno per costruire un percorso valoriale di comunicazione autentica, credibile e responsabile».

SIBEG COCA-COLA

Dal 1960 Sibeg è la storica azienda che produce, imbottiglia e distribuisce in esclusiva per la Sicilia le bevande di The Coca-Cola Company. Il suo stabilimento catanese di oltre 58.000 mq conta circa 360 dipendenti e crea un indotto di cui beneficiano, direttamente e indirettamente, circa 2.600 persone. Guidata dagli anni Settanta dalla famiglia Busi, Sibeg è oggi una delle protagoniste del panorama produttivo della Sicilia, in grado di fare impresa creando valore condiviso e sostenendo concretamente l’economia dell’Isola. Sibeg è un’azienda familiare che ama definirsi “a km zero” e “responsabile” verso il territorio di appartenenza, con l’obiettivo di restituire valore in un’ottica di Corporate Social Responsibility e di economia circolare.

ITALIA ZUCCHERI-COPROB

Italia Zuccheri è l’unica marca del settore saccarifero nazionale che, attraverso la cooperativa COPROB, è impegnata nella tutela delle aziende agricole che garantiscono al Paese la riserva strategica di una delle materie prime più importanti per il funzionamento del nostro sistema agri-food. Pienamente integrata con i suoi 4.000 soci produttori agricoli (cui si aggiungono altri 3.000 conferenti di materia prima) la cooperativa offre ai bieticoltori anche consulenza agronomica e coordina il trasporto delle barbabietole dalle aziende agricole agli zuccherifici. Dai circa 25.000 ettari di terreno coltivato, ogni anno nasce un’ampia gamma di prodotti a marchio Italia Zuccheri, 100% Made in Italy e garantiti dal campo alla tavola, tra cui ‘Semolato 100% italiano’, ‘Nostrano’ e ‘Nostrano Biologico’. Grazie al prezioso lavoro degli agricoltori, uniti dal 1962 in cooperativa per la coltivazione della barbabietola e impegnati nella salvaguardia e nel rispetto del territorio agricolo, la produzione oggi arriva a coprire il 10% del fabbisogno nazionale di un Paese dove ogni anno si consumano 1,7 milioni di tonnellate di zucchero. Con un approccio fortemente innovativo rivolto ad un’agricoltura sempre più sostenibile, Italia Zuccheri unisce alla equa cooperazione la sensibilità ambientale e la garanzia di una filiera 100% controllata per la tutela di un patrimonio culturale nazionale importante come quello della coltura della barbabietola: una delle più virtuose in termini di emissioni di gas serra e di importanza strategica nell’ambito della rotazione agricola.