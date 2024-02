(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Dal link è scaricabile una foto *https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/zjduz2/yluqs4/uf/4/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9oNGtSYzBFQTNHMTFvT1E?_d=91E&_c=a9b6ee88* [1]

** [2]

*Il sindaco Michele de Pascale incontra Maria Silvia Pazzi, vincitrice del premio “We Award Women Excellence 2023”*

Nei giorni scorsi il sindaco Michele de Pascale ha incontrato Maria Silvia Pazzi, imprenditrice ravennate, vincitrice, con la start-up femminile Regenstech, del premio “We Award Women Excellence 2023” de il Sole24Ore e Financial Times, per la categoria Open Innovation.

Il progetto Regenstech nasce nel 2019 con l’obiettivo di trasformare attraverso una tecnologia brevettata i rifiuti tessili industriali e civili in materia prima seconda. Regenstech era stato tra i progetti d’impresa vincitori del bando CoLABoRA 2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sara Palmieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [3]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/zjduz2/yluqs4/uf/5/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9oNGtSYzBFQTNHMTFvT1E?_d=91E&_c=860cf4c9

[2] https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/h4kRc0EA3G11oOQ#TRACK

[3] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=zjduz2&_t=146fefa8