Università: sabato 17 febbraio a Pisa cerimonia di consegna dei diplomi a 150 tra allieve e allievi del Sant’Anna a termine di percorso di studio. Interventi di Rosario Salvatore Aitala (Corte penale internazionale), e Fulvio Esposito (presidente NdV)

(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 Sabato 17 febbraio nell’aula magna, a Pisa. Previsti gli interventi di Rosario Salvatore Aitala, giudice della Corte penale internazionale, e di Fulvio Esposito, presidente del Nucleo di Valutazione dell’ateneo

La Scuola Superiore Sant’Anna consegna i diplomi a 150 tra allieve e allievi che hanno concluso il percorso di studio: un traguardo e un ponte verso il futuro, per proseguire il percorso di formazione o di inserimento nel mondo delle professioni

PISA, 14 febbraio. Un prestigioso traguardo e un ponte verso il futuro, per proseguire il percorso di formazione o di inserimento nel mondo delle professioni: sabato 17 febbraio la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa consegna i diplomi di Primo Livello, Secondo Livello, Licenza, Dottorato a circa 150 tra allieve e allievi che hanno concluso i rispettivi corsi di studio. La cerimonia, arricchita da contenuti multimediali inediti, si apre alle 10.30 in aula magna e prosegue per tutta la giornata e prevede gli interventi di due ospiti: Rosario Salvatore Aitala, giudice della Corte penale internazionale, e di Fulvio Esposito, presidente del Nucleo di Valutazione della Scuola Superiore Sant’Anna.

Alle 10.30 introduce la cerimonia Sabina Nuti, rettrice, insieme ad Arianna Menciassi, prorettrice; seguono i saluti di Anna Loretoni, preside della Classe di Scienze Sociali; Christian Cipriani, preside della Classe di Scienze Sociali e Sperimentali. Alle 11.00 è previsto l’intervento di Rosario Salvatore Aitala, giudice della Corte penale internazionale sul “Passato che non passa. Razzismo e crimini contro l’umanità”. La mattinata prosegue con la consegna dei diplomi di Primo Livello, Secondo Livello, Licenza e si conclude con il saluto di Ugo Faraguna, presidente dell’Associazione ex allievi.

Alle 15.00 inizia la consegna dei diplomi di PhD preceduta dai saluti di Sabina Nuti, rettrice; Arianna Menciassi, prorettrice, Fabio Iraldo, rappresentante dei Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca. Alle ore 15.30 interviene Fulvio Esposito, presidente del Nucleo di Valutazione della Scuola Superiore Sant’Anna, con una riflessione sul ruolo dei ricercatrici e dei ricercatori e della ricerca scientifica. Segue la consegna dei diplomi dei corsi PhD della Scuola Superiore Sant’Anna, da parte delle coordinatrici e dei coordinatori: PhD in Agrobiodiversity (consegna i diplomi Mario Enrico Pè); PhD in Agrobiosciences (consegna i diplomi Luca Sebastiani); PhD in BioRobotics (consegna i diplomi Arianna Menciassi); PhD in Emerging Digital Technologies (consegna i diplomi Luca Valcarenghi); PhD in Translational Medicine (consegna i diplomi Claudio Passino); PhD in Economics (consegna i diplomi Alessio Moneta); PhD in Management Innovation, Sustainability and Healthcare (consegna i diplomi Fabio Iraldo); PhD in Human Rights, Global Politics and Sustainability (consegna i diplomi Mariagrazia Alabrese); PhD in Law (consegna i diplomi Gianluigi Palombella).

Evento condiviso in diretta sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant’Anna: https://www.youtube.com/live/QUazgcXs2jI?feature=share.

Francesco Ceccarelli

Giornalista pubblico