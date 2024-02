ANAP CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–14-02-24–Pensionati sardi chiedono attuazione Legge Delega

(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 Associazione Nazionale Anziani e Pensionati

Sardegna

Cagliari, 14 FEBBRAIO 2024

Comunicato Stampa

DECRETO ANZIANI – I pensionati di Confartigianato Sardegna

chiedono che il Governo dia piena attuazione alla Legge delega.

Giovanni Antonio Mellino (Presidente Regionale e VicePresidente

Nazionale ANAP): “Passo importante per gli anziani non autosufficienti

ma dialogo aperto per allineare l’Italia con gli altri Paesi europei”.

“Il decreto legislativo approvato dal Governo per dare attuazione alla

Legge delega anziani numero 33 è un passo importante per costruire in Italia un

sistema efficace nel dare supporto a quasi 4 milioni di anziani non autosufficienti

e alle loro famiglie e nel promuovere un invecchiamento sano ed attivo. Però

dobbiamo constatare che la delega è stata esercitata dal Governo talvolta

parzialmente, lasciando pezzi importanti della legge 33 non attuati, e talvolta

persino modificando i principi che nella legge erano stabiliti”.

E’ quanto dichiara Giovanni Antonio Mellino, Presidente di ANAP

Sardegna e VicePresidente Nazionale, l’Associazione Nazionale degli Anziani

e Pensionato di Confartigianato Sardegna dopo che il Decreto in versione

definitiva è stato esaminato congiuntamente al “Patto per un nuovo welfare sulla

non autosufficienza”.

L’ANAP prende atto della prudenza con cui il Governo ha predisposto il

decreto, dovuta certamente ad una situazione finanziaria del nostro Paese non

florida e alle difficoltà nel reperire risorse. Tuttavia, sarebbe stata – ad avviso

dell’ANAP – necessaria una formulazione del decreto più adeguata a sviluppare il

progetto che è contenuto nella Legge 33, dando solidità agli importanti principi

che vi vengono affermati, che sono stati condivisi pienamente dal Patto, mettendo

maggiormente a frutto le pur limitate risorse già stanziate e rimandando

eventualmente ad un secondo tempo lo stanziamento di ulteriori finanziamenti,

che pure sono necessari affinché la legge sia attuata.

Questi sono alcuni punti di criticità del decreto: 1) La nuova Governance

per l’assistenza, in merito alla quale dovrebbe essere rafforzato lo SNAA (Sistema

Nazionale per la Popolazione Anziana non Autosufficiente) affinché preveda la

programmazione integrata di tutti gli interventi a titolarità pubblica per la non

autosufficienza; 2) L’Assistenza domiciliare, per la quale potrebbero essere

individuati alcuni criteri vincolanti per l’assistenza verso i non autosufficienti,

senza rimandare a successivi provvedimenti; 3) La riqualificazione delle strutture

residenziali, mentre il decreto prevede solo prime indicazioni di merito e rimanda

l’attuazione a successivi provvedimenti; 4) La nuova prestazione universale per la

non autosufficienza, che si limita ad una inadeguata e molto circoscritta

sperimentazione.

Riguardo a quest’ultimo punto, il Governo ha messo così tanti paletti nella

sperimentazione della misura – soggetti over 80, disabilità gravissima, ISEE

inferiore a 6.000 euro annui – che l’importo aggiuntivo di 850 euro all’indennità

di accompagnamento non spetterebbe neanche ai pensionati al minimo. Pesa,

inoltre, l’ulteriore paletto che costringe a spendere la somma per pagare una

badante regolare, pena la revoca del beneficio.

“Ci si domanda – sottolinea Mellino – se il Governo si a conoscenza del

fatto che una badante in regola costa, tra stipendio, tredicesima, ferie, TFR e

contributi, più di 2.000 euro al mese”. “Auspichiamo – conclude il Presidente di

Anap Sardegna – che il Governo possa compiere una revisione del decreto

perché sia in linea con le previsioni più innovative della legge-delega, evitando di

vanificare gli sforzi che si sono fatti congiuntamente con l’approvazione della

Legge 33 per allineare finalmente l’Italia al passo con gli altri Paesi europei. Su

questa strada siamo sempre disposti a dare la nostra piena collaborazione”.

